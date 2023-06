Environ 3 500 hospitalisations par an pourront se faire… à la maison

Cette mesure “correspond au souhait de nombreux patients qui préfèrent être soignés autant que possible dans leur environnement familier et à proximité de leurs proches”, a commenté mardi le cabinet du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Concrètement, le patient pourra recevoir dans son milieu de vie un traitement anticancéreux (de minimum trois jours) ou un traitement antibiotique par voie intraveineuse (de minimum cinq jours). L’hospitalisation à domicile ne pourra se faire que si le médecin spécialiste et le patient sont d’accord, et en concertation avec le médecin généraliste de ce dernier. Les deux premières administrations du traitement se feront, de toute façon, à l’hôpital.

Le spécialiste reste le responsable

Le traitement à la maison sera donné par une infirmière à domicile (qui ne fait pas partie du personnel de l’hôpital). Quant à la surveillance du traitement, elle incombe au médecin spécialiste.

”Ces nouvelles formes de prise en charge offrent une réelle plus-value pour les patients, se réjouit Jean-Pascal Labille, le secrétaire général de Solidaris. Ils pourront rentrer plus rapidement à leur domicile et ne devront plus se déplacer jusqu’à l’hôpital pour leur chimiothérapie, tout en étant suivi par une équipe pluridisciplinaire garantissant la continuité et la sécurité des soins à domicile.”

La mesure n’aura pas d’impact budgétaire puisqu’il y a un transfert du budget des secteurs des hôpitaux et des médecins vers la ligne transversale.