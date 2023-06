"Manque de personnel, de formation, de coordination et absence de directives claires": la grève à la prison de Haren aura lieu comme prévu

La grève débutera comme prévu mercredi soir à la prison de Haren et ce en dépit de "pourparlers constructifs" entre direction et front commun syndical CGSP, SFLP et CSC, a indiqué mardi le secrétaire permanent SFLP Eddy De Smedt.