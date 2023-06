"Le Colonel d'Aviation Breveté d'État-major Alain Gerardy, Chef du Protocole à la Maison de S.M. le Roi, et M. William De Baets, Chef de Cabinet adjoint et Conseiller diplomatique de S.M. le Roi seront déchargés de leurs fonctions respectivement le 30 juin et le 25 juillet 2023", indique le Palais.

Le communiqué donne également les raisons de ces départs et le nom des remplaçants. Ainsi, le Colonel Gerardy prend sa retraite après avoir été Chef du Protocole de la Cour depuis le 1er janvier 2017. Il sera remplacé à partir du 1er juillet 2023 par "le Capitaine de Frégate Breveté d'État-major Tom Devleeschauwer - qui a servi précédemment comme officier d'ordonnance de S.M. le Roi".

Quant à William De Baets, conseiller diplomatique du roi Philippe depuis septembre 2020, il fait un pas de côté car il a été nommé Ambassadeur de Belgique à Zagreb dans le cadre du mouvement diplomatique de cet été. C'est Eugène Crijns, l'actuel Conseiller économique du Roi, qui lui succèdera.