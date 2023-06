Entre 30 et 40 enfants naissent chaque année en Belgique d’une gestation pour autrui

Des gestations pour autrui (GPA) sont actuellement pratiquées dans cinq hôpitaux belges: à la Citadelle (Liège), au CHU Saint-Pierre (Bruxelles), à l’UZ Gent, à l’UZ Antwerpen et à l’UZ Brussel. Le recours à cette technique de procréation médicalement assistée reste marginal : on enregistrerait entre 30 et 40 GPA par an dans les centres de fertilité. Selon les derniers chiffres disponibles auprès du Collège de médecins de médecine de la reproduction, il y a eu 33 cas de gestation pour autrui en 2019.