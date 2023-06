Le syndrome du bébé oublié, phénomène malheureux, de plus en plus fréquent

”Le papa, qui s’est présenté à la crèche en fin de journée (mercredi) pour récupérer son enfant, s’est inquiété de son absence sur place. Il a alors contacté la mère de la petite et il y a eu un blanc lors de leur discussion. Cette dernière a alors couru sur le parking pour aller voir à son véhicule et a découvert son enfant sans vie, a expliqué le procureur du Roi de Charleroi, Vincent Fiasse. Le bébé est resté toute la journée dans la voiture. Il s’agit là d’un terrible drame de la fatalité. Il n’y aura pas d’autopsie puisque l’origine du décès de l’enfant est très claire et a été constatée par le médecin légiste descendu sur place.”

Une instruction a été ouverte pour défaut de prévoyance et de précaution. “La mère n’est pour le moment pas inculpée. Mais il y aura bien une enquête pour faire la lumière sur les faits. L’enfant ne présentait pas de traces de violence et était manifestement bien soigné”, a conclu le procureur du Roi.

Jusqu’à 45 degrés en moins de trente minutes

La fillette est décédée des suites d’une hyperthermie. Selon le parquet, il s’agit d’un oubli. Ce phénomène est plus communément appelé “syndrome du bébé oublié”, à savoir le fait d’oublier, durant plusieurs heures, son enfant dans la voiture. Si l’oubli peut paraître anodin et sans risques, de nombreuses études sur le phénomène ont été menées, précisant que la température, dans une voiture, peut grimper très rapidement. Ainsi, lorsque, dehors, la température est située entre 15 et 20 degrés, elle peut atteindre près de 45 degrés à l’intérieur du véhicule en moins de 30 minutes. Lorsque les températures dépassent les 25 degrés (ce qui était le cas, mercredi à Gilly), le phénomène est encore plus rapide, ne laissant que très peu de chances aux victimes de survivre, surtout lorsqu’il s’agit d’enfant en bas âge.

Le syndrome du bébé oublié n’est pas lié à de la maltraitance de la part de parents indifférents ou violents, mais bien la conséquence d’un malheureux oubli. S’il n’y a aucun chiffre précis permettant de déterminer l’ampleur du phénomène en Belgique, ça n’est pas la première fois que ce genre de dramatique fait divers fait la une de l’actualité.

En juin dernier, en France, un bébé de 14 mois a été retrouvé mort dans la voiture retrouvée dans le parking de l’hôpital ou travaillait le père de la petite victime. Selon la revue scientifique spécialisée Paediatrics&Child Health qui cite une étude publiée en 2020, 37 enfants meurent chaque année aux États-Unis des suites d’une hyperthermie en lien avec le syndrome du bébé oublié.