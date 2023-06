Est-il éthique de prioriser les soins en cas d’épidémie ? Il faut d’abord tout prévoir pour éviter les pénuries de soignants…

Comment faut-il s’organiser lorsque la demande et l’offre de soins ne sont pas en adéquation ? Autrement posé, dans les termes du Comité consultatif de bioéthique : est-il éthiquement admissible qu’en cas d’insuffisance d’offre des soins par rapport à la demande, les autorités publiques ou les organisations (publiques ou privées) de soins instituent des règles en vertu desquelles certains soins soient priorisés par rapport à d’autres ? Il faut comprendre : donner la priorité à un groupe de population où à un individu plutôt qu’à un autre.

Nouvelle sonnette d’alarme

La question est pertinente. Le scénario pourrait de reproduire alors que les hôpitaux ne se sont toujours pas relevés de la crise du Covid qui a servi de “crash test”. À la fin de l’automne 2022, le spectre a d’ailleurs réapparu. Les institutions belges de soins ont alors tiré à nouveau la sonnette d’alarme en raison d’une recrudescence pandémique du satané virus, conjuguée à une épidémie de bronchiolite (frappant de détresse respiratoire un grand nombre de très jeunes enfants) et au retour de la grippe saisonnière.

Dans un avis qui vient d’être rendu, le Comité de bioéthique constate donc que la probabilité et le risque d’un nouvel engorgement des services d’urgence et des soins intensifs sont réels. Il relève aussi que la pénurie de professionnels de la santé (médecins et infirmiers, surtout) menace et que des lits et des services hospitaliers doivent déjà être temporairement fermés en raison du manque de personnel. À cela s’ajoutent les besoins de soins des plus âgés qui augmentent avec le vieillissement de la population. Des pénuries se produiront aussi dans ce secteur et de plus en plus de seniors iront en direct à l’hôpital depuis leur domicile.

Personnels, équipements, médicaments

Dans ce contexte, le Comité estime, d’abord, qu’il appartient aux autorités publiques compétentes de veiller à la santé de la population, en adoptant des politiques qui prévoient les personnels soignants, les équipements et les médicaments, ainsi que les procédures nécessaires. Elles pourront ainsi mieux anticiper tout événement raisonnablement prévisible qui pourrait mettre en tension le système de santé. En revanche, les autorités publiques “n’ont pas de légitimité éthique à prétendre imposer aux personnels soignants des règles de gestion d’une pénurie dont elles seraient elles-mêmes responsables”, en particulier quand l’application de ces règles conduirait à ne pas soigner certains patients ou à en soigner moins bien d’autres.

Il ne peut donc être question “de se défausser de leur responsabilité” sur les dispensateurs de soins, en plaçant ces derniers devant des choix de politique sanitaire qui ne sont pas de leur ressort : les soignants doivent pouvoir prendre des décisions sur la base du dernier état de la science.

Éviter le “stress moral” des soignants

Si ces conditions sont remplies, il est conforme à l’éthique que les institutions de soins prévoient des directives générales applicables dans les cas où il ne leur est pas possible de répondre à l’afflux des demandes de soins en veillant à optimiser les soins et traitements médicaux afin que les ressources limitées puissent être allouées au mieux dans l’intérêt des patients et sur la base d’une expertise démontrée. “Le stress moral des soignants doit être évité ou à tout le moins soulagé au maximum”, dit encore l’avis.