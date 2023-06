L'Exécutif musulmans est totalement exclu de la gestion du culte: qui va le remplacer?

Depuis maintenant trois ans, l’EMB est dans la tourmente. Soupçons d’ingérence étrangère, manque de représentativité… Le torchon brûlait entre l’instance et le ministre en charge des Cultes, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Point d’orgue de cette querelle : le retrait, en septembre 2022, de la reconnaissance de l’EMB en tant que représentant du culte musulman. Le bureau de l’EMB restait responsable de la gestion des affaires courantes. Ce ne sera bientôt plus le cas.

Deux ans maximum

Le texte instaurant la création du Conseil des Musulmans (CDM) a été déposé au Moniteur belge le 6 juin. Il faudra encore attendre quelques jours et la signature officielle de l’arrêté royal pour que ce conseil reprenne l’ensemble des missions de l’EMB, ainsi que son financement. Le CDM se compose de quatre personnes : Esma Uçan (militante anversoise), Taha Zaki (membre de la fédération des mosquées de Bruxelles), Mimou Aquichouh (Vilvoordois, président de la fédération des mosquées de Flandre) et Michael Privot (islamologue verviétois).

Ils se donnent un maximum de deux ans pour mettre en place une administration transparente et efficace, tout en restant à distance des ingérences étrangères. “Les membres du CMB n’ont aucun lien avec des États tiers et veilleront à travailler de manière ouverte, neutre, équitable et transparente avec toutes les composantes des communautés musulmanes de Belgique. Tout qui souhaite contribuer à mettre sur pied une institution stable, indépendante, relais efficace entre les communautés musulmanes de Belgique et l’autorité civile en matière de culte, sera le bienvenu”, précise le Conseil dans un communiqué envoyé lundi.

Un coup de force ?

La création du conseil des musulmans a été révélée par l’Exécutif lui-même. Dans un communiqué envoyé dimanche soir, l’instance désormais privée de toute prérogative officielle s’élevait contre ce qu’elle appelle “un coup de force du ministre”. Selon Mehmet Üstün, son président, le ministre lui-même a choisi les quatre personnes qui composent ce conseil, sans avoir consulté la base. “Le ministre montre que c’est lui et lui seul qui peut nommer les instances dirigeantes d’un culte. Il est clair que cette pratique ne peut être considérée comme conforme à la Constitution qui consacre la liberté de culte et doit donc être dénoncée et condamnée”, explique l’EMB dans le communiqué.

Faux, rétorque Michael Privot, secrétaire de ce nouveau conseil. Selon lui, plusieurs personnes se sont manifestées au cours des derniers mois auprès du cabinet du ministre en charge des Cultes avec chacune un projet différent. “Et c’est le nôtre qui aura convaincu M. Van Quickenborne”, indique M. Privot. La mission de ce nouvel organe sera temporaire. Une fois le processus de refondation terminée, le conseil sera dissous et “nous ne pourrons pas nous représenter”, assure Michael Privot, au nom des quatre membres du conseil.

Contacté par La Libre, le cabinet de Vincent Van Quickenborne se refuse à tout commentaire.