En 20 ans, le taux d’emploi des personnes originaires d’un pays en dehors de l’Union européenne s’est fortement amélioré

”Chez les personnes originaires d’un pays extérieur à l’UE (Union européenne), le taux d’emploi a fortement augmenté sur une période de 20 ans”, note Statbel. Ainsi, en 2003, le taux d’emploi des personnes originaires d’Afrique du Nord est passé de 40,5 % à 51,3 % en 2022. Ce taux demeure cependant en deçà de la moyenne belge (64,7 % en 2003, 71,9 % en 2022), même si l’écart se résorbe quelque peu. Une tendance similaire s’observe concernant les personnes d’origines subsahariennes, où le taux d’emploi est passé de 43 % à 54,3 % en vingt ans. L’augmentation la plus forte concerne le groupe dit des candidats à l’adhésion à l’UE, qui se compose principalement de personnes d’origine turque. Là, le taux d’emploi est passé de 38,6 % à 58,2 %.

L’écart homme femme diminue

Statbel s’est également penché sur la situation des femmes sur le marché du travail. De manière générale, l’office des statistiques constate une diminution de l’écart du taux d’activité entre les femmes et les hommes. Il s’élève désormais, de manière générale, à 5,4 points de pourcentage. Là encore, les données montrent une différence selon le groupe d’origine.

À lire aussi

Statbel a pour cela comparé les données des années 2003, 2004, 2005 et 2020, 2021, 2022. Il ressort de l’analyse que l’écart s’est fortement résorbé chez le groupe dit belge (diminution de 65 %), chez les autres personnes d’origines européennes (-53 %), UE14 (-46 %), le groupe originaire d’Afrique subsaharienne (-45 %) et dans le groupe UE13 (-31 %), qui reprend principalement la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie. Dans chacun de ces groupes, la différence est inférieure à 10 points de pourcentage.

”Il est intéressant de noter que les groupes où l’écart entre les hommes et les femmes était le plus important au cours de la période 2003-2004-2005 sont également ceux où l’écart a le moins diminué sur une période de 20 ans. Par conséquent, même en 2020,-2021-2022, il existe encore des différences significatives entre les taux d’activité des hommes et des femmes chez les personnes d’origine nord-africaine (24,7 points de pourcentage en 2020-2021-2022) et les personnes originaires d’un pays candidat à l’adhésion à l’UE (25 points de pourcentage en 2020-2021-2022)", analyse Statbel.