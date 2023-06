Ils volent votre facture, changent le numéro de compte et vous la renvoient: ces organisations criminelles vous ont escroqué pour 11 millions en 4 ans

À lire aussi

Partons d’un exemple:

Vous avez fait installer une nouvelle cuisine et avez reçu une facture du fournisseur. Vous virez le montant sur le numéro de compte mentionné sur la facture mais recevez un avertissement quelques semaines plus tard dans votre boîte aux lettres comme quoi la somme reste due. Vous êtes probablement victime d’une facture falsifiée. Des escrocs ont intercepté la facture et en ont modifié le numéro de compte avant de vous renvoyer la facture “adaptée”. Lorsque vous la payez, vous payez en fait les arnaqueurs. Et la vraie facture vous reviendra en rappel : vous devrez la payer une deuxième fois.

Les factures peuvent être interceptées à la hussarde. Les escrocs les retirent du circuit postal, par exemple en les récupérant dans les boîtes aux lettres rouges de bpost. Ou encore en les volant au sein des services de tri d’entreprises ou même chez les particuliers, dans leurs boîtes aux lettres ou dans les papiers déposés sur le trottoir pour les camions d’enlèvement. L’autre technique, qui réclame plus de compétences numériques, est celle des hackers. Ils interceptent une facture qui vous est adressée par mail, modifient le numéro de compte puis vous la renvoient.

À lire aussi

Les victimes sont nombreuses. Selon les statistiques que nous communique le SPF Économie, il y a eu, entre 2019 et 2022, 1 102 signalements d’escroqués. Pour un montant de préjudice de 11 210 267, 63 €. Ce qui nous fait un préjudice moyen de 10 181 €, c’est dire si les escrocs visent les grosses factures. Et on peut présumer que toutes les victimes ne signalent pas. En 2023, ça continue de plus belle. Au premier trimestre, il y avait déjà 84 signalements pour un montant total de 356 016 €. “Il s’agirait en particulier des factures avec un montant élevé, le plus souvent émises par des entreprises privées et adressées à d’autres entreprises ou à des particuliers, souvent pour des travaux de construction”, commente Charline Gorez, porte-parole de Febelfin, la Fédération belge du secteur financier.

La modification du numéro de compte est opérée de différentes façons. “Bien souvent, la facture originale est numérisée et les données du fournisseur ou du vendeur sont alors adaptées à l’aide d’un logiciel spécifique”, nous détaille Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie. “Dans d’autres cas, les escrocs rajoutent une lettre indiquant que le numéro de compte a été modifié ou collent une étiquette sur l’enveloppe ou sur la facture avec la mention “Attention, changement de numéro de compte. Ils renvoient ainsi la facture adaptée.”

Étienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie.

”Parfois, ils changent même le numéro de téléphone de contact”, ajoute Charline Gorez.

Les escrocs essayent d’intercepter toutes sortes de factures : “Il s’agit principalement de paiements uniques de montants importants”, précise Etienne Mignolet. “Il ressort des notifications de fraudes à la facture reçues par le SPF Économie en 2019 jusqu’en juin que les montants concernés s’élevaient en moyenne à 20 000 euros.”

Quant à la fraude à la facture digitale, “les escrocs s’introduisent à distance dans le système informatique d’un fournisseur et interceptent des e-mails de factures ou modifient le numéro de compte. Il convient dès lors d’être vigilant avec les factures reçues par e-mail.”