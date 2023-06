Les soignants crient leur "ras-le-bol": "On est pris pour des minables par le gouvernement”

Le petit groupe a fait le trajet, mardi matin, entre la province du Luxembourg et la gare du Nord, à Bruxelles, pour participer à la manifestation en front commun syndical du secteur non-marchand. Entre 7 000 (selon la police) et 11 000 personnes (selon les syndicats) y ont pris part pour réclamer une revalorisation de leur secteur. C’est moins que les 18 000 manifestants (chiffre de la police) qui avaient défilé lors de la précédente action, fin janvier.

À la recherche du collègue fantôme

Ce mardi matin, le cortège attend le départ au son de “Give it away” des Red Hot Chili Peppers, diffusé depuis un char sur lequel une affiche annonce “Tijd Voor Actie” (”Il est temps d’agir”). 10 h 55, c’est parti. “En we zijn vertrokken” (”Et nous sommes partis”), annonce un ambianceur.

Juste derrière, des manifestants s’en prennent au ministre fédéral de la Santé, Franck Vandenbroucke (Vooruit), en entonnant tels des supporters de foot : “Vandenbroucke, si tu savais, ta politique où on te la met…” D’autres reprennent l’air de la chanson des Restos du cœur : “Aujourd’hui, on n’a plus le choix, on doit se battre pour nos emplois.”

guillement On fait un travail ingrat, qui n'est pas bien rémunéré. Le mois est trop long pour notre salaire.

Hôpitaux, maison de repos, soins aux personnes handicapées, infirmières à domicile… C’est surtout le secteur des soins qui a défilé mardi. Rachel est aide-soignante dans une maison de repos de Waterloo (Brabant wallon). “Notre métier est lourd. Et quand un métier est lourd, cela suppose qu’on ne donne pas des soins corrects, s’alarme-t-elle. Un aide-soignant doit s’occuper de 15 personnes par jour en moyenne. C’est trop !”

La quantité plutôt que la qualité

”En plus, on fait un travail ingrat, qui n’est pas bien rémunéré. Le mois est trop long pour notre salaire. C’est pour cela qu’on est 'à la recherche du collègue fantôme'”, dit Rachel, en référence au slogan qu’elle arbore. “Nous demandons au gouvernement de revaloriser nos salaires et d’avoir plus de personnel. C’est cela notre revendication : revaloriser notre métier.”

Guida se veut plus précise. Cette soignante d’une maison de repos du groupe Orpea, à Etterbeek (Région bruxelloise), réclame le passage à 32 heures par semaine, avec maintien du salaire et embauches compensatoires. “Dans notre secteur, ce sont beaucoup d’emplois précaires, féminins, à temps partiel, avec des horaires compliqués… Il y a une surcharge de travail énorme. Les normes d’encadrement n’ont jamais été revues en trente ans. Elles ne correspondent plus à la réalité. On est débordés. Ça devient de la maltraitance institutionnelle.”

”S’il y a deux absents dans l’équipe, cela fait 5, 6 ou 7 patients en plus dont on doit s’occuper. On fait du travail à la chaîne, déplore-t-elle. On ne sait plus réaliser un travail de qualité. On fait de la quantité, pas de la qualité.”

Incident avec le Vlaams Belang

Dans le cortège, on aperçoit des représentants politiques : les écologistes flamands de Groen ou les socialistes flamands de Vooruit, alors que les reproches des manifestants visent notamment “leur” ministre, Frank Vandenbroucke. Un incident peu clair a aussi eu lieu avec des membres du Vlaams Belang. Le président du parti d’extrême droite, Tom Van Grieken, aurait reçu un coup au visage de la part d’un policier.

guillement On a un métier formidable, mais on est pris pour des minables par le gouvernement.

Enfin, il y a le PTB, présent en force. Le président Raoul Hedebouw et la cheffe de file fédérale, Sofie Merckx, haranguent la foule sur une estrade installée boulevard Pachéco. “Qu’on aille chercher l’argent chez les super-riches et qu’on investisse dans les soins de santé”, éructe Raoul Hedebouw, recueillant un succès évident auprès des manifestants.

”On a un métier formidable, mais on est pris pour des minables par le gouvernement”, se désole Raphaël, paraphrasant Stromae et sa chanson “Formidable”. Infirmier à la clinique Saint-Luc de Bouge (Namur), il estime qu'” il faut revaloriser la profession d’infirmier et attirer les jeunes. Le métier évolue. Les jeunes ne veulent plus être malléables et corvéables à merci. Il y a des ailes dans les hôpitaux qui ferment faute de personnel. Il n’y aura bientôt plus assez de monde pour soigner.” “Genoeg is genoeg”, crache en écho un baffle “Trop, c’est trop.”