Sécheresse: la Haute-Ourthe interdite aux kayakeurs, les autres cours d'eau "devraient suivre"

Dans les faits, certains loueurs de kayaks ont d'ores et déjà choisi d'interrompre leurs occupations, notamment sur l'Ourthe. C'est le cas de l'entreprise Brandsport à La Roche qui a choisi de déplacer ses activités sur le lac du barrage de Nisramont, quelques kilomètres en amont. "Le niveau de la rivière est trop bas pour l'instant. Normalement, descendre la rivière en kayak est encore possible, mais les gens vont se bloquer dans les cailloux", explique-t-on au sein de l'entreprise rochoise.

"On ignore combien de temps on pourra rester ouvert", observe de son côté Jonathan Leplang, gérants des Kayaks La Vanne, à Alle-sur-Semois. "Ce n'est plus qu'une question de semaines. Depuis sept ans, on remarque que le niveau de l'eau monte et descend très vite. Cela intervient de plus en plus tôt, c'est inquiétant. L'an dernier, nous avions dû fermer du 15 juillet au 25 septembre. Cette année, on n'est même pas sûr d'arriver au mois de juillet. Cela va faire un mois qu'on n'a plus eu de pluie dans la région."

Pour Emmanuel Gennart, certains cours d'eau comme le Viroin auraient déjà été inaccessibles si les orages n'avaient pas frappé certaines régions.

Parmi les conditions imposées aux kayakistes pour qu'ils puissent exercer leur hobby, il y a celle du seuil de débit minimum. "La courbe de descente s'accentue d'heure en heure", constate le représentant de l'administration wallonne.

Globalement, "s'il ne pleut pas d'ici là, les cours d'eau ne pourront plus être empruntés dans un délai de dix à 15 jours", confirme-t-il.

Et à l'écouter, le reste de la période estivale devrait être au diapason: "Nous sommes bien partis pour dénombrer pas mal de fermetures. Sur base des données de précipitations qui sont en ma possession, rien de tangible ne me permet d'affirmer le contraire."

En raison de la canicule qui a sévi à l'époque, le kayak, comme d'autres activités nautiques, n'avait pu être pratiquée durant l'été 2022.