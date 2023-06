Un collectif se mobilise contre la précarité alimentaire : “Manger ou payer ses factures ? On ne veut pas choisir”

À lire aussi

Des chants et des bruits de casseroles sont programmés à partir de 16 heures devant le palais de justice pour une arrivée prévue deux heures plus tard place du Jeu de Balle, où une marmite géante sera symboliquement renversée. Un apéro et des soupes seront servis par un Foodtruck Solidaire.

Des aliments de piètre qualité

Par cette action, les associations veulent attirer l’attention des partis politiques sur les enjeux autour de la précarité alimentaire. Et les forcer à se positionner sur cette question en vue des élections législatives de 2024. “L’existence même de l’aide alimentaire au XXIe siècle, dans nos sociétés “d’abondance”, est un scandale”, dénonce le collectif. “Ça ne peut plus durer”.

En Belgique, on estime que 600 000 personnes recourent à une aide alimentaire pour ne pas se coucher le ventre vide. Un système qui devient un dépannage structurel, avec des conditions d’accès difficiles, voire indignes, des aides temporaires et limitées, des aliments de piètre qualité ou des files d’attente interminables, observent les associations.

”Nourrir les pauvres” sert d’argument pour légitimer un système industriel économiquement injuste qui gaspille les ressources naturelles et rend tout le monde malade, dénonce le Collectif du gratin de la colère.

En marchant ce mercredi à Bruxelles, il revendique une protection sociale pour garantir le droit à l’alimentation et la rémunération correcte des producteurs dans des circuits localisés et directs.

À quand un système d’accès durable à une alimentation de qualité et digne, sans conditionnalité, sans déchets du monde industriel, “sans invendus uniquement pour les plus pauvres” ? interroge le collectif.

*dont la Fédération des services sociaux (FdSS), Kom à la maison, Nourrir Bruxelles, le Mouvement d’action paysanne, la Ceinture alimentaire namuroise (CAN), l’ASBL Cuisines de quartier, Oxfam Belgique, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, entre autres.