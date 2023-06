La contrefaçon, c’est criminel… mais le Belge en est friand !

Les Européens ont bien conscience des méfaits de la contrefaçon. Ainsi, 80 % d’entre eux sont conscients que les contrefaçons sont un business pour les organisations criminelles et qu’elles nuisent aux entreprises et à l’emploi. De même, 83 % des personnes interrogées estiment également que la contrefaçon favorise et appuie un comportement contraire à l’éthique et deux tiers la considèrent comme une menace pour la santé, la sécurité et l’environnement.

En ce qui concerne le piratage, 82 % des Européens conviennent que l’obtention de contenus numériques par des sources illégales comporte un risque de pratiques préjudiciables (escroqueries ou contenus inappropriés pour les mineurs).

Et pourtant, un Européen sur 3 (31 %) considère malgré tout qu’il est acceptable d’acheter des produits de contrefaçon, principalement lorsque le prix des produits originaux est trop élevé. Et chez les jeunes de 15 à 24 ans, ils sont même 50 % à ne pas y voir de réel problème.

Plus concrètement, 13 % des Européens reconnaissent avoir acheté des contrefaçons en connaissance de cause au cours des 12 derniers mois. Une fois de plus, ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui ont franchi le plus facilement le pas puisqu’ils sont 26 % à avouer acheter des contrefaçons contre 6 % pour les 55-64 ans et 5 % chez les plus de 65 ans.

Au niveau national, la proportion de consommateurs qui ont délibérément acheté des produits de contrefaçon va de 24 % en Bulgarie à 8 % en Finlande. Outre la Bulgarie, l’achat intentionnel de produits de contrefaçon est supérieur à la moyenne de l’UE en Espagne (20 %), en Irlande (19 %), au Luxembourg (19 %) et en Roumanie (18 %).

Pour contrer le commerce de la contrefaçon, 43 % des Européens estiment que le prix des produits originaux doit baisser. Le risque d’avoir une mauvaise expérience, comme des produits de mauvaise qualité est aussi évoqué (27 %), mais dans une moindre mesure que les risques de sécurité (25 %) ou encore les sanctions (21 %). Inquiétant !

Si certains achètent des contrefaçons en sachant bien évidemment qu’il ne s’agit pas de produits authentiques, ce n’est pas le cas de tous les consommateurs. Près de 4 Européens sur 10 se sont déjà demandé si le produit qu’ils avaient acheté est authentique, et même 52 % dans le chef des jeunes.

Enfin, on notera que les Européens sont généralement opposés à l’utilisation de contenus piratés : 80 % d’entre eux déclarent préférer utiliser des sources légales pour accéder à du contenu en ligne si une option abordable est disponible.

Toutefois, une grande majorité de personnes (65 %) considère qu’il est acceptable de pirater lorsqu’il s’agit de contenu qui n’est pas disponible dans leur abonnement.

En outre, 14 % des Européens admettent avoir intentionnellement accédé à des contenus par le biais de sources illégales au cours des 12 derniers mois. Ce pourcentage atteint 1 sur 3 (33 %) pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans.