À Sint-Amand, le musée Émile Verhaeren risque de se perdre dans les brumes de l’Escaut

Selon les autorités locales, le futur projet ne manquera pas de booster la notoriété du poète de l’Escaut, grande figure de la littérature européenne dans les années 1900. Mais selon le conservateur Rik Hemmerijckx et le comité scientifique du musée, ce vaste projet constitue une réelle menace pour le fonctionnement du musée Émile Verhaeren.

Koen Van den Heuvel (CD&V), le bourgmestre de Puurs-Sint-Amands, veut transformer l'actuel musée Emile Verhaeren en un centre culturel et social avec vue sur l'Escaut ce qui inquiète certains. ©MARIE RUSSILLO

Finances précaires

Le conservateur ne laisse pas tomber les bras pour autant. Rien n'est perdu. Les autorités communales ont promis de "réserver une place de choix" au poète de l'Escaut et à son œuvre. "Mais cela signifie quoi exactement pour les collections du musée et pour le fonctionnement de celui-ci?", s'interroge Rik Hemmerijckx. Le musée accueille en moyenne 2500 visiteurs par an (2900 en 2022) et son financement, il faut l'avouer, aujourd'hui pose problème.

Provincial à l’origine, le musée Verhaeren est aujourd’hui subventionné par la Région flamande et par la commune Puurs-Sint-Amands. À plus long terme, il lui manque les ressources financières pour se développer. Les subventions n’ont pas été indexées et les frais de fonctionnement sont insuffisants.

Selon Luc Devoldere, membre du comité scientifique du musée et président de Literatuur Vlaanderen, le musée Émile Verhaeren est une perle à la couronne de la littérature belge. Il plaide en faveur du maintien du musée dans son état actuel. Selon Devoldere, sa vocation de musée doit être sauvegardée, ce qui lui permet d’organiser des expositions, d’encourager la recherche scientifique, d’enrichir ses collections et d’être à la hauteur de ses ambitions pédagogiques.

Le comité demande aux autorités d’être impliquées dans les débats sur l’avenir du musée et de tout mettre en œuvre pour qu’il reste un pôle d’attraction pour tous ceux et celles qui s’intéressent à ce poète flamand d'expression française. Et que son héritage soit mis en valeur pour les générations futures.

Une place d'honneur pour un auteur canonisé

Le futur centre communal, axé sur le tourisme, la nature et le vécu , met le secteur culturel flamand en ébullition. Une pétition circule actuellement sur Facebook en faveur du maintien du musée Verhaeren à Saint-Amand. Des écrivains flamands l'ont déjà signé (notamment David Van Reybroeck, Stefan Hertmans, Tom Lannoye et Jeroen Olyslaegers), mais aussi bon nombre de francophones.

Émile Verhaeren (1855-1916) a toujours gardé un lien très fort avec son lieu de naissance, le village de Saint-Amand. Mais il fut aussi l’un des premiers ambassadeurs de la culture belge et flamande dans le monde. Son œuvre a été traduite en 28 langues. C’est dire l’importance qu’il occupe dans nos lettres. Aussi, le “Canon van Vlaanderen”, répertoire des œuvres et faits marquants de la Flandre de la Préhistoire à aujourd’hui, mentionne le grand écrivain à la page 279, rubrique n°53, consacrée à la culture francophone en pays flamand.

Selon Rik Hemmerijckx, le musée Verhaeren, après avoir été intégré dans le centre d'expérience à venir, risque de se volatiliser dans un ensemble bien plus vaste voulu par les autorités afin de séduire les foules. “Incompréhensible”, s’indigne le conservateur.

Le bourgmestre Koen Vanden Heuvel de Puurs-Sint-Amands estime quant à lui que le futur centre multi-loisirs pourra attirer encore davantage de monde. Il promet d’y organiser de magnifiques expositions, en collaboration avec des experts issus de divers secteurs. Le bourgmestre a aussi l’intention d’augmenter les moyens financiers de plus d’un tiers.