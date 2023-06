Météo : des violents orages vont s’abattre sur la Belgique la semaine prochaine, “jeudi, cela risque d’être costaud”

À lire aussi

C’est d’ailleurs pour la journée de jeudi qu’on attend les plus gros cumuls de pluie. “Jeudi, cela risque d’être costaud, confirme le météorologue. On attend de 50 à 70 litres d’eau par mètre carré par endroits, et on risque d’avoir des problèmes de coulées de boue ou d’inondation.”

Reste maintenant à savoir où éclateront ces orages. “C’est toujours très difficile de prédire où et quand un orage va éclater. Mais avec cette instabilité qui va durer plusieurs jours, l’ensemble du pays est menacé et devrait connaître au moins un épisode, prévient-il. Nous tenons la situation à l’œil, mais il est encore trop tôt pour lancer une alerte jaune ou orange. Et puis, comme je le dis toujours, ces pluies intenses ne sont pas spécialement bénéfiques pour les sols, même si elles auront le mérite de rafraîchir l’atmosphère et d’arroser la végétation.”

On est donc sur la fin de cette première vague de chaleur, mais on ne peut pas parler de coup de frais pour autant. “On annonce entre 23 et 25 degrés la semaine prochaine, mais on va repartir sur un épisode anticyclonique à partir de vendredi. Certains modèles évoquent à nouveau la barre des 30 degrés pour le week-end prochain et les derniers jours de juin. On est bien parti pour connaître le mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés. C’est en tout cas déjà le cas pour la première quinzaine de ce mois, poursuit-il. Sur les 15 premiers jours de juin, la température moyenne à Uccle s’inscrit à 20,1°C, soit la valeur la plus élevée pour ce paramètre depuis le début des observations dans cette station en 1892. À moins de connaître une seconde quinzaine de juin très fraîche (ce qui n’est pas prévu pour le moment par les différents modèles), juin 2023 est sur les bases de figurer dans le top 3 des mois les plus chauds depuis le début des relevés à Uccle en 1892. À noter que les deux mois de juin les plus chauds sont 1976 et 2003 avec 19,3°C de température moyenne. Deux mois de juin qui marquèrent l’amorce d’étés parmi les plus chauds de notre histoire.”

L’été ne fait donc que commencer, et il faudra s’adapter à la chaleur.