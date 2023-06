Agressions, vols, bagarres, harcèlement, les centres récréatifs sous haute tension: “Les contrôles d’identité renforcés aux entrées durant tout l’été”

À lire aussi

Ce sera le cas du côté du domaine récréatif de Blaarmeersen, à Gand, qui a été le théâtre de plusieurs incidents graves ces dernières semaines. C’est là qu’une dame seins nus a été agressée par des jeunes bruxellois qui l’ont traité de “salope” et de “pute” avant d’en venir aux mains. Une quarantaine de jeunes ont aussi réussi à pénétrer illégalement dans le domaine malgré la présence d’une clôture à 600.000 euros installée fin mai. Au total, 84 personnes avaient dû être expulsées du site.

Chaque année, des incidents graves sont signalés dans ce domaine. En juillet dernier, des jeunes mis en garde pour leur comportement s’en sont pris à deux maîtres-nageurs et les ont roués de coups. L’un d’eux a été blessé à la lèvre, et l’autre a dû être transporté à l’hôpital dans un état grave. Une enquête a été ouverte. Suite à ces incidents à répétition, il a été décidé de renforcer les contrôles d’identité aux entrées durant tout l’été.

Des mesures spécifiques seront également prises du côté du centre de Kapermolen, dans le Limbourg, qui propose une grande piscine extérieure. La semaine dernière, le site était rempli et des jeunes sont parvenus à entrer en sautant par-dessus les barrières malgré l’interdiction. “La capacité maximale a rapidement été atteinte”, explique le bourgmestre d’Hasselt, Steven Vandeput (N-VA). “Désormais, nous communiquerons plus rapidement lorsque ce sera le cas. Ainsi, les visiteurs éviteront de venir pour rien.”

“La police sera plus présente et visible sur le site et à l’extérieur, tant en uniforme qu’en civil."

Des mesures de sécurité vont être prises afin d’éviter le chaos des derniers weekends. “La police sera plus présente et visible sur le site et à l’extérieur, tant en uniforme qu’en civil. Nous augmentons également le nombre de caméras de surveillance. En outre, des contrôles préventifs seront organisés autour de la gare d’Hasselt et ce durant deux mois. Des contrôles d’identité seront organisés à l’entrée”, poursuit-il.

Un vaste plan d’action pour uniformiser les mesures de sécurité

En Flandre-Orientale, qui compte huit domaines récréatifs, aussi, des mesures strictes sont prises dans le cadre d’un vaste plan d’action commun. “Des réunions ont eu lieu avec l’ensemble des centres de loisirs afin d’uniformiser les mesures”, explique An Vervliet (N-VA), membre de l’exécutif provincial des zones de loisirs. “Ce plan d’action doit nous permettre de garantir la sécurité de tous durant la saison estivale. Il y aura un contrôle d’identité à l’entrée des zones de baignade payantes. Nous réfléchissons également à étendre le réseau de caméras de surveillance, que ce soit avec des caméras fixes ou mobiles. Bien entendu, tout cela s’inscrit dans un cadre juridique relatif à la protection de la vie privée.”

Des zones interdites aux baigneurs

La plupart des incidents ont été enregistrés en Flandre ces dernières semaines mais une attention particulière sera également portée dans les domaines récréatifs de Wallonie, notamment au niveau des zones de baignade autorisées. “Nous disposons de deux zones de baignade surveillées par des secouristes et maîtres nageurs, de 11h à 19h, en fonction des conditions météorologiques. Par contre, ailleurs sur le site, il est strictement interdit de nager et c’est au risque et péril des visiteurs. Des panneaux d’interdiction le rappellent très clairement”, conclut Philippe Fourmeau, porte-parole des Lacs de l’Eau d’Heure, qui insiste également sur le respect des visiteurs pour garder le site propre et reprendre leurs déchets au moment de quitter le site.