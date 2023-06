Delhaize: nouvelles actions devant neuf magasins à Bruxelles et dans le Hainaut

Les syndicats belges devraient-ils s'inspirer de leurs voisins nordiques pour régler le conflit chez Delhaize ?

Plus souvent qu'autrement, la menace d'une grève, d'une grève de solidarité et d'un boycott est suffisante pour faire réfléchir les managers trop enthousiastes. Une chronique de Stan De Spiegelaere, professeur invité à l'UGent et membre du think tank Minerva.