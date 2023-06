"Les questions des propriétaires de chevaux sont parfois surprenantes..."

À Dolembreux (Sprimont), l’homme de 41 ans vit dans une ancienne ferme dans laquelle il a aménagé une écurie. “J’ai quatre chevaux ici, mais je pourrais en accueillir jusqu’à 12. À côté de cela, ma compagne possède un cheval dans un manège et j’en ai encore 3, de commerce, dans une autre infrastructure”. Sa dévotion pour les équidés, Jonathan la nourrit jusque dans sa profession. Cela fait en effet près de 23 ans qu’il est maréchal-ferrant. Une fois ses propres chevaux mis en pâture, il nous propose de le suivre sur le terrain, afin de nous présenter ce métier millénaire.

Nous nous rendons à quelques kilomètres de là, à l’école d’équitation de la Fagne Saint-Remacle, située entre Theux et Louveigné. Le domaine est vaste et les chevaux très nombreux. Mais Jonathan nous rassure : “Je ne suis pas le seul maréchal-ferrant ici. Sur les 140 à 160 bêtes, je m’occupe environ d’une nonantaine d’entre elles”. Ce qui représente tout de même une grosse charge de travail, compte tenu du fait que chaque animal doit être revu toutes les… sept semaines et que Jonathan a d’autres clients à côté.

Habitué des lieux, le maréchal-ferrant gare sa camionnette à un endroit stratégique. On en comprend vite la raison : un petit coup d’œil et on s’aperçoit qu’il y stocke tous ses outils. “Ici, l’emplacement est parfait car je peux reculer mon véhicule près de l’entrée de l’écurie, non loin du couloir où j’attacherai le cheval sur lequel je dois intervenir. Et même s’il pleut, je ne suis pas dérangé puisque l’animal est à l’intérieur”. ,

La camionnette de Jonathan, indispensable dans son travail. C'est là qu'il rassemble tous ses outils pour aller chez le client. ©cameriere ennio

Mais avant de sortir ses équipements, Jonathan commence par se rendre dans l’écurie voisine, pour récupérer le cheval qu’il doit ferrer. “J’aime bien aller le chercher moi-même dans son box. Tu as une meilleure vision et tu peux voir s’il est moins en forme ou différent des autres jours. Ensuite, en le faisant marcher à mes côtés jusqu’à l’endroit où je vais l’attacher pour faire le travail, je peux analyser sa démarche et éventuellement constater une raideur ou autre”. Cette étape initiale, qui met à l’aise le maréchal et sa monture, peut prévenir d’éventuels coups plus tard (si la bête est agitée) et est d’autant plus importante s’il s’agit d’un cheval sur lequel on n’a pas l’habitude de travailler.

La tâche de Jonathan commence par aller chercher le cheval à travailler. ©cameriere ennio

L’art du parage

Arrivé dans le couloir, le cheval est attaché par la tête, avec deux cordes reliées de chaque côté du corridor. Si pour nous, cela laisse encore beaucoup trop de mobilité à l’animal, le maréchal-ferrant y trouve lui son compte, assurant que ce cordage permet d’éviter des mouvements dérangeants ou dangereux. Jonathan peut alors retourner à sa camionnette et s’équiper. Il enfile son tablier (avec des poches pour y placer certains outils), ses gants et, très important, ses chaussures de sécurité. “Mais les chevaux ont cette malice, quand ils vous marchent sur les pieds, de s’appuyer à l’avant ou à l’arrière de la pointe en fer de votre chaussure, qui ne sert dès lors plus à rien”, plaisante notre interlocuteur. Celui-ci sort ensuite l’enclume, qu’il va poser à quelques pas de l’animal et un chariot sur lequel sont placés tous les outils dont il aura besoin. Le travail va pouvoir commencer !

Le cheval attaché, Jonathan va pouvoir commencer son ferrage. ©cameriere ennio

”Je vais commencer par tirer les quatre anciens fers, puis nettoyer les soles ou parties internes et les fourchettes (voir le schéma ci-dessous, NDLR), qui sont un peu les amortisseurs. Il s’agit d’une zone très vascularisée et donc si je coupe un peu trop loin, ça saigne fort”, explique Jonathan, dont l’aisance et la force nous impressionnent d’emblée. Pour effectuer ce travail, l’homme doit en effet lever et maintenir la patte du cheval sur sa jambe. “En Belgique, on utilise la technique à l’anglaise. C’est-à-dire qu’on travaille seul, en dessous du cheval. Il existe aussi la technique française, où l’on est deux : l’un qui maintient et l’autre qui travaille”.

La composition du pied du cheval ©https://equipedia.ifce.fr/

Le maréchal-ferrant attaque maintenant la phase du parage. “À l’instar des humains qui ont des ongles, les chevaux ont eux, ce qu’on appelle une corne, qui pousse au fil des semaines. D’ailleurs, le parage doit se faire même si on ne ferre pas l’animal. Il s’agit d’enlever l’excédent qui a poussé.” Ce travail est minutieux car va en dépendre la pose du fer et l’équilibre du cheval. “C’est sans doute la partie qui est la plus difficile à instruire et qui demande de l’expérience”, précise Jonathan.

Avant de placer les nouveaux fers, le maréchal-ferrant doit retirer les anciens et bien nettoyer le pied du cheval. ©Montage Ennio Cameriere et Robert Layam

Le parage fait, le maréchal-ferrant prend sa râpe et donne un coup sur les côtés externes du pied du cheval. “Cela blanchit les faces. Ce n’est pas du tout une obligation. C’est davantage esthétique.” Jonathan pointe tout de même une petite utilité : “Ça permet, quand on mettra les clous plus tard pour faire tenir les fers, d’avoir une paroi bien propre et bien lisse et de mieux voir les clous ressortir.” De manière générale, insiste le maréchal-ferrant, “plus le travail que tu fais est soigné, plus les opérations suivantes sont facilitées.”

Le maréchal-ferrant utilise sa rappe pour "blanchir" le pied du cheval. Un travail plus esthétique qu'indispensable. ©cameriere ennio

Le travail des fers

Le pied du cheval est à présent prêt pour l’étape suivante : la pose des fers. Le maréchal-ferrant en conserve tout un stock dans sa camionnette. Aujourd’hui, il va en placer deux nouveaux à l’arrière mais les fers de devant qu’il a retirés n’étant pas encore trop usés, il va s’en resservir. “Sauf contrindication d’un vétérinaire, je suis assez libre dans le choix de mes fers. Mais évidemment, pour mon client, si je peux lui éviter le coût de nouveaux fers, on remet les anciens toujours en état”.

Avant d’appliquer les fers, Jonathan doit les préparer minutieusement. Pour ce faire, trois instruments capitaux sont fixés sur une table de travail coulissante dans sa camionnette : une machine à chauffer, une meuleuse et une foreuse sur pied. Le maréchal-ferrant commence par chauffer ses fers. “Dans le cas des deux fers postérieurs que je vais réutiliser, cela n’a pas de grand intérêt si ce n’est de marquer le pied quand je viendrai vérifier leur pose”, avoue-t-il. Pour les nouveaux fers que je vais mettre à l’avant, chauffer va me permettre de les travailler plus facilement sur l’enclume. Dans le jargon, on dit 'retourner'. C’est-à-dire que je vais frapper dessus pour leur donner la forme parfaite pour le pied du cheval.” Un travail impressionnant ! Le maréchal-ferrant, à l’œil, va d’instinct savoir la forme à donner à son fer. “Un cheval n’ayant pas deux pieds les mêmes, les quatre fers ne seront jamais identiques”, nous rappelle-t-il, reconnaissant tout de même que cette opération demande de la “concentration” pour être “juste”.

Le travail du fer, mission essentielle du maréchal-ferrant ©Montage Ennio Cameriere et Robert Layam

Avant de replacer les fers sur le cheval, le maréchal-ferrant doit encore effectuer une opération essentielle : celle du rolling. “Un peu comme tes chaussures qui ne sont pas plates, les fers des chevaux non plus. Ce rolling, c’est l’effet que l’on va donner sur le bout du fer et qui va permettre la dynamique du pied du cheval.” Pour ce faire, Jonathan utilise sa meuleuse. Alors que l’on pense que tout est enfin prêt, le maréchal-ferrant nous surprend en forant des trous dans un fer… déjà troué. “Ici, je dois placer de petites pointes de 4mm et demi pour ne pas que le cheval glisse sur le macadam. Ce n’est toutefois pas systématique et cela dépend de l’utilisation du cheval”.

Le maréchal-ferrant utilise sa meuleuse pour travailler le fer. C'est l'étape fondamentale du "rolling". ©cameriere ennio

Vient enfin l’étape finale : “Cela consiste à brocher, c’est-à-dire à fixer le fer à l’aide de clous, puis à faire les rivets”. En effet, quand il enfonce ses clous, ceux-ci ressortent du pied du cheval. Le maréchal-ferrant doit alors recourber l’extrémité des clous (ou river) afin que le tout tienne et que l’animal ne se blesse pas. Ici encore, l’expérience parle : “Et à la sensation sur mon marteau, et à l’oreille, je sais dire où va aller mon clou. C’est très important car un clou qui entre au lieu de ressortir, c’est très problématique. Non seulement le cheval saigne et boite. Mais si on ne remarque pas directement, cela peut conduire à des infections.”

Si Jonathan a travaillé aujourd’hui avec des fers en acier, qui restent prédominants sur le marché, il voit du changement dans l’air. “L’avenir de notre métier, ce sera la résine, la colle et les matières recyclables. Avec la technique de la colle, tu ne dois plus mettre de clous. On a déjà des fers en plastique mais ils sont onéreux. Cela dit, on va avoir tellement de plastique à recycler que je pense que ces types de fer coûteront moins chers que ceux en acier dans le futur. Puis peut-être que dans quelques années, les maréchaux se promèneront avec une imprimante 3D dans leur camionnette”, sourit notre interlocuteur.

Un métier pénible mais en évolution permanente

Moment cocasse de cette matinée. “Quand Jonathan repart d’ici, il ressemble à son chien”, ironise le directeur du centre en débarquant face à nous. En effet, Paco accompagne systématique Jonathan sur tous ses lieux de travail. L’occasion pour nous d’évoquer avec le maréchal-ferrant ses conditions de travail. “C’est un métier pénible, avec de nombreuses contraintes physiques. D’ailleurs, si je me rappelle bien, un sondage évoquait que la durée de carrière d’un maréchal-ferrant, c’est 7 ou 8 ans en moyenne”.

Pas question pour autant pour Jonathan de verser dans le négativisme. “Moi aujourd’hui, je suis quelqu’un d’heureux de pouvoir vivre de ma passion”, affirme-t-il. “Et je pense que ce métier a un bel avenir devant lui.”

Il faut dire que la profession se modernise et que pas mal de changements positifs interviennent. “Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de communication entre les maréchaux-ferrants. Quand j’ai commencé, ce n’était pas le cas, tout le monde cachait sa petite clientèle”, indique Jonathan, qui organise tous les trois mois environ un dîner réunissant une vingtaine de maréchaux de tout âge et venant de toute la Belgique.

En ce qui concerne l’aspect physique, le maréchal-ferrant note aussi une évolution importante. “On fait attention à nous-mêmes, à notre dos, à essayer de ne pas se faire mal. On a appris, par exemple, à mettre les outils à hauteur, avec un chariot. Avant, on les laissait au sol. Mon patron, dans le passé, a travaillé des années avec une enclume par terre et devait donc se mettre à genoux. Moi ici, j’ai une enclume sur pied, transportable, qui me permet de travailler debout. Comme vous l’avez vu, on a également à présent des véhicules équipés avec des plateaux coulissants. Ce genre de détails, sur une journée de travail, ça a de l’importance !”

Toutes les images de notre rencontre avec Jonathan, maréchal-ferrant en région liégeoise

Le saviez-vous ?

Comment devient-on maréchal-ferrant ?

Il existe plusieurs écoles de maréchalerie en Wallonie et à Bruxelles. On peut citer les sites de Libramont, Ghlin (Mons) ou encore d’Anderlecht. Jonathan, lui, est passé par une formation de trois ans via l’IFAPME Namur. Il souligne la qualité de l’apprentissage chez nous. “La Belgique a une très bonne renommée à l’international. Il faut dire que nous sommes un pays du cheval, qui possédons le plus de chevaux par rapport au nombre d’habitants.” Notre maréchal-ferrant pointe par contre un gros couac : “A l’heure d’aujourd’hui, le métier n’est pas protégé en Belgique et il n’y a donc pas besoin de diplômes. C’est vraiment un souci, car n’importe qui qui se croit persuadé de pouvoir le faire peut venir demain auprès de clients. Avec tous les risques que cela peut entraîner sur les chevaux…”

On peut en vivre !

”C’est LA question qui me fait sourire en société”, plaisante Jonathan. “Oui, on peut vivre de ce métier. Je ne suis pas riche mais je vis confortablement, comme un indépendant normal en fait.” Dans les faits, il s’agit de prestations de service qu’il effectue toutes les sept semaines chez chaque client. “Le prix d’un ferrage coûte en moyenne pour le client 100 euros hors TVA (1). À cette facture, moi, je dois retirer 20 euros pour les deux paires de fers (10 euros environ la pièce). Avec le coût des clous, du déplacement, etc., tu peux encore enlever 10 euros. Cela fait donc 70 euros, sur lesquels les contributions te prennent la moitié… Bref il te reste peut-être une trentaine d’euros dans ta poche”, détaille le maréchal-ferrant. Ce dernier s’amuse à nous rappeler un proverbe bien répandu dans le milieu : “Si tu veux devenir millionnaire dans les chevaux, tu dois démarrer milliardaire”.

L’impact du Covid

Si le monde équin a fortement évolué et s’est démocratisé ces dernières années, le Covid a eu impact important. “Avec l’épidémie, coincés chez eux, les gens qui avaient un cheval en ont voulu un meilleur et ceux qui hésitaient à en avoir un ont fait le pas. C’est une sorte d’échappatoire” Et cela a eu un impact direct sur le travail de Jonathan : “Les gens ont compris l’importance d’un bon ferrage. Moi, j’ai gagné de la clientèle durant le Covid, car j’ai su m’adapter à des pathologies qui sont apparues suite à une utilisation plus poussée de certains chevaux. D’autres maréchaux, plus anciens et moins ouverts à la modernité, ont eux connu plus de difficultés et ont perdu des clients parce qu’ils persistaient avec leurs ferrures plus archaïques”.

(1) L’Union Nationale des Patrons Maréchaux-Ferrants de Belgique, qui vise au développement de la maréchalerie et à la protection des intérêts professionnels de ses membres, sort chaque année une grille avec les tarifs adaptés. Ce ne sont pas des prix imposés, mais conseillés. Libre après à chaque maréchal-ferrant de l’adapter en fonction de sa région, son expérience, etc.