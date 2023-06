Les pratiques visant à “guérir” l’homosexualité seront bientôt légalement interdites: "Ces pseudo-thérapies n'ont aucune base scientifique"

Seuls les excès extrêmes sont sanctionnés

En Belgique, il n’existe pas (encore) d’interdiction légale explicite des pratiques de conversion. Si certaines d’entre elles peuvent être poursuivies par le biais du Code pénal actuel et du nouveau Code pénal sexuel (les coups et blessures avec ou sans circonstance aggravante, les actes dégradants, les viols…), seuls les excès les plus extrêmes sont sanctionnés – pour autant que la victime trouve le courage de déposer plainte.

À lire aussi

Mais certaines formes de ces pratiques y échappent. Comme les exorcismes, traumatisants pour les victimes, commis sans porter de coups ou occasionner de blessures. Ou les camps où les jeunes homosexuels sont inscrits contre leur gré. Ces formes moins extrêmes sont précisément celles qui sont les plus courantes dans notre pays.

C’est la raison pour laquelle le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), et la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Marie-Colline Leroy (Écolo), ont déposé un projet de loi visant à modifier le Code pénal en vue d’incriminer les pratiques de conversion. Le texte, discuté à partir de ce mardi en commission de la Justice, devrait être approuvé en séance plénière de la Chambre avant les vacances parlementaires.

Une valeur symbolique importante

Il faut permettre aux gens de vivre comme ils sont et ce qu’ils sont en étant respectés à la fois dans leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leur expression de genre, insiste Marie-Colline Leroy.

“Certains petits groupes conservateurs et très religieux estiment encore qu’une orientation ou une identité de genre non conforme à la norme est une maladie qui pourrait être guérie”, expose-t-elle. “Il n’existe aucune base scientifique pour ces pseudo-thérapies. Au contraire, il y a un consensus pour dire que ces pratiques moyenâgeuses sont dommageables pour la santé psychique et physique des victimes.” Sans compter leur caractère stigmatisant et discriminatoire.

Une incrimination distincte revêt aussi une valeur symbolique importante. “Si c’est interdit par la loi, cela veut dire que ces pratiques ne sont pas acceptables. Ce cadre légal permet aux personnes qui les subissent d’avoir conscience qu’elles sont des victimes.” L’interdiction vaut comme une reconnaissance sociale que de telles pratiques sont inadmissibles et que les personnes LGBTQI + doivent en être protégées.

Des peines sont prévues pour les auteurs de pratiques de conversion mais aussi pour l’incitation à soumettre des personnes à des pratiques de conversion ou le fait de faire de la publicité pour ces pseudo-thérapies.