Météo : attention aux orages

Cette nuit, le temps deviendra plus calme avec de larges éclaircies sur l'ouest et formation de nuages bas sur les reliefs de l'est. Les minima se situeront le plus souvent entre 14 et 19°C, sous un vent d'ouest à sud­-ouest, faible à modéré dans les terres, et parfois assez fort en bord de mer.

Mercredi, de belles périodes de soleil sont probables dans le nord­-ouest tandis que davantage de nuages sont à prévoir sur une bonne moitié sud­ est du pays. Quelques averses seront d'ailleurs possibles en Ardenne. Les maxima se situeront entre 22°C au littoral et 27°C dans le centre. Le vent sera faible à modéré d'ouest, puis il virera au nord­-ouest. Jeudi, une perturbation active et ondulante abordera le pays à partir de la France, avec possibilité de fortes pluies, et localement des orages.

Ce risque est à l'heure actuelle plus marqué sur l'est et/ou le centre du pays. Le temps pourrait d'ailleurs être généralement sec et assez ensoleillé dans l'ouest.