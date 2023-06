Orages : alerte orange pour plusieurs provinces de Belgique, des précipitations abondantes et de la grêle attendues

David Dehenauw, météorologue de l'IRM, a confirmé mardi après-midi que ce code passait à l'orange dans les provinces du Hainaut, du Brabant wallon, du Brabant flamand, d'Anvers, de Flandre-Orientale et de Flandre-Occidentale, ainsi qu'en Région bruxelloise. Cette alerte court dès 14h00 sur la côte et est prolongée jusqu'à 21h00 dans le Hainaut, le Brabant wallon, le Brabant flamand, la province d'Anvers et à Bruxelles.

L'IRM prévoit des précipitations abondantes en très peu de temps (jusqu'à 40 mm en six heures localement).

Pour rappel, le numéro d'appel 1722, dédié aux interventions de pompiers non-urgentes, a aussi été activé. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".