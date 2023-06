Interdiction de manifester : les mouvements sociaux maintiennent la pression, PS et Écolo tiennent leur ligne

À lire aussi

L’opposition des mouvements sociaux à cette loi, et plus particulièrement à son volet concernant l’interdiction de manifester, ne faiblit pourtant pas. Ce mercredi, le front commun syndical FGTB, CSC, CGSLB et d’autres associations (Greenpeace, la Ligue des droits humains, Amnesty International,…) ont annoncé une nouvelle mobilisation le 28 juin, devant le cabinet du ministre de la Justice.

Les mouvements sociaux continuent de réclamer le retrait de la disposition sur l’interdiction de manifester. Ils estiment que les amendements apportés au texte la semaine dernière sont “cosmétiques et insuffisants” : “Ni les actions de grève, ni l’action syndicale au sens large, ni l’action collective de quelque mouvement social que ce soit, ne sont protégées dans le libellé du texte revu et “corrigé” par le kern”.

”Des garanties suffisantes”

Les mouvements sociaux maintiennent donc la pression sur la Vivaldi, et singulièrement sur son aile gauche. À ce stade, socialistes et écologistes résistent toutefois à cette pression. “Les amendements adoptés permettent d’offrir des garanties suffisantes” au monde associatif, plaide Khalil Aouasti, député fédéral PS. “Il n’est pas question de toucher aux libertés fondamentales (manifester, revendiquer, faire grève). Le seul objectif est de disposer d’outils pour sanctionner les personnes qui n’ont d’autre objectif que de détruire ou de s’attaquer à des personnes. Mais cela se fera toujours dans le cadre d’un État de droit et c’est un juge qui pourra décider d’une interdiction de manifester. Le projet de loi vise des infractions telles que l’association de malfaiteurs, la menace d’attentat, l’incendie volontaire,… On ne parle pas de brûler une palette sur un piquet de grève ou de jeter un œuf sur une façade.”

La position du PS reste donc la même, malgré la pression de la FGTB, de la mutualité socialiste, etc. “Je leur demande de lire le texte et non de l’interpréter à l’aune de leurs propres craintes”, conclut Khalil Aouasti.

Écolo solidaire de la majorité

De son côté, Écolo, bien que mal pris sur ce dossier, va continuer à jouer la solidarité gouvernementale. À ce stade, les verts ne vont plus bloquer ce texte, glisse une source proche du dossier : “Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire au sein de la majorité pour améliorer ce texte, via des amendements. Même si nous pensons que cet article sur l’interdiction de manifester n’est pas souhaitable, nous ne voulons pas créer une crise gouvernementale sur ce sujet”.