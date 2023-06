Météo: risque de débordements et ruissellements d'eau ce jeudi

À lire aussi

Vu ces prévisions, une cellule d'expertise "pluies et orages" du SPW, pilotée par le Centre régional de crise de Wallonie, s'est réunie à plusieurs reprises ces dernières 24h afin de monitorer les prévisions de précipitations prévues ces prochaines heures et des d'orages qui les accompagneront, pour estimer les risques d'inondations éventuels. Des orages seront au cœur de cette masse d'air instable, ce qui explique que l'on pourra observer des écarts locaux en termes de précipitations et donc que les estimations de 70-80 l/m² ne concerneront pas nécessairement la totalité des provinces en niveau orange, précise-t-elle.

Vu les quantités de pluie annoncées, des débordements sont en effet à attendre sur certains cours d'eau non navigables du sud du sillon Sambre-et-Meuse. Pour les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, les cumuls attendus pourraient engendrer une augmentation rapide et importante des débits avec un risque élevé de débordement sur les têtes de bassins qui seront atteints par les précipitations orageuses, met en garde le SPW.

Les seuils de préalerte pourraient être atteints sur la Semois, Chiers, Lesse, Lhomme, Viroin, affluents de Meuse et de la Sambre, Amblève, Our, Vesdre, et Ourthe, toujours en fonction de la localisation des précipitations les plus intenses, détaille-t-il. Il n'y a, par contre, pas de risque de débordement sur les voies naviguées.

Les bassins d'orages et les zones d'immersion temporaires seront opérationnels sur l'ensemble de la Wallonie tandis que la réserve d'empotement des barrages-réservoirs est suffisante, ajoute-t-on.

Malgré les pluies de ce mardi, les sols restent cependant secs et le retard de croissance des cultures de printemps, avec des sols assez nus, continue d'augmenter le risque de ruissellement et de coulées de boue en zones de cultures.

"Les capacités d'infiltration des sols étant inférieures aux quantités de précipitations annoncées, il est impératif de prendre ses précautions face au risque de ruissellement qui sera généralisé et pourra être intense sur les axes de concentration naturels et les voiries", insiste dès lors le SPW.

Au regard de ces conditions, l'ensemble des tronçons accessibles pour les kayaks sera fermé dès ce mercredi soir. Les principaux loueurs de kayaks ont déjà été avertis.

Le SPW a, enfin, émis quelques conseils utiles pour la population, parmi lesquels ceux de fermer les portes, fenêtres de toit, soupiraux, etc.; de rentrer les animaux de compagnie; et de mettre à l'abri ce qui pourrait être emporté par le vent (parasol, meubles de jardin?). Il est aussi recommandé de rester éloigné des zones boisées, de protéger les objets et papiers importants contre l'eau, de s'assurer de savoir où couper le gaz et l'électricité si nécessaire et de prévoir des sacs de sable ou de quoi protéger le rez-de-chaussée de son habitation. Enfin, suggère-t-on, "ne conduisez pas sur des routes inondées, ne stationnez pas à proximité des arbres et garez votre voiture dans des lieux sécurisés; écoutez les prévisions météorologiques et conformez-vous aux recommandations des autorités; et, si vous avez besoin de l'aide des pompiers pour des dégâts matériels, contactez le 1722. Si la santé ou la vie de quelqu'un est en danger, appelez toujours le 112".