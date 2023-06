Maire iranien à Bruxelles : le 8 juin, l’Office des Étrangers se montrait peu favorable à la délivrance des visas

Quelques minutes avant ce message, un autre message provenant du ministère de l’Intérieur (daté du 8 juin à 13h11) indique que la Sûreté de l’État a été consultée. “En principe, RAS (rien à signaler – NdlR) (appel téléphonique de notre agent de liaison), mais j’attends une confirmation car le maire est connu”, précise le mail. Est-ce cette confirmation qui a changé la donne et convaincu l’Office des Étrangers de s’opposer à l’octroi du visa ? Et pourquoi dès lors avoir outrepassé cet avis négatif de l’Office des Étrangers et octroyer les visas le 8 dans la soirée ?

Il s’agit d’un nouvel élément que devra sans doute expliquer la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, sur la sellette pour avoir accordé des visas à une délégation de quatorze Iraniens, dont le maire ultra-conservateur de Téhéran, dans le cadre de l’Urban Summit 2023 qui s’est tenu à Bruxelles la semaine dernière.