Luc Terlinden, un homme timide mais qui rassemble

Il est haut de taille. Derrière un premier abord réservé, se cache un homme sûr de lui sans être forcément intimidant. Son entourage rappelle volontiers ses nombreuses qualités professionnelles et humaines. L’archevêque frais émoulu est un pasteur proche des gens qui écoute et discerne avant de décider. Luc Terlinden apprécie la pastorale de l’oreille, selon l’expression du pape François. Plusieurs interlocuteurs nous le confirment : il aime travailler en équipe et fait confiance à ses collaborateurs. Pragmatique, cet homme de prière se double d’un leader né qui a prouvé, aux côtés de son prédécesseur le cardinal Jozef De Kesel, qu’il dispose d’un précieux atout : la faculté de rassembler. Organisateur aux nombreuses casquettes, le nouveau primat de Belgique sait s’y prendre pour mettre en mouvement. Il se dit qu’il arrive, en toutes circonstances, à tirer le meilleur de chacun.