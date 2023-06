Pourquoi le Pape a-t-il choisi Luc Terlinden comme nouvel archevêque de Malines-Bruxelles?

Comme le veut la coutume, après un néerlandophone (le cardinal De Kesel), l’archevêché revenait à un francophone. À la suite du court passage par Malines de Mgr Léonard, archevêque de 2010 à 2015, après le “pontificat” de Jozef De Kesel (de 2015 à 2023) marqué par le Covid et par de longs mois de maladie pour celui-ci, Rome souhaitait nommer un évêque plus jeune qui pourrait lancer des projets et établir une vision à plus long terme pour l’Église en Belgique. C’est le cas avec le “jeune” francophone Luc Terlinden, âgé de 54 ans. Ce passage de témoin d’une génération à l’autre est d’autant plus signifiant que la nomination de ce jeudi annonce un très important jeu de chaise musicale au sein de l’institution. C'est à Lode Van Hecke (Gand), Jean-Luc Hudsyn (Brabant wallon), Guy Harpigny (Tournai) et Pierre Warin (Namur-Luxembourg), qui ont tous atteint l’âge de la retraite, que le nonce doit trouver des successeurs dans les prochains mois.

Éviter les fractures

Si Luc Terlinden a été choisi, c’est aussi qu’il fut mis à bonne école. Depuis près de deux ans, il est “monté” à Malines pour seconder Josef De Kesel en tant que vicaire général de l’archidiocèse. De quoi prendre le pouls des dossiers les plus difficiles, de parfaire son néerlandais et de côtoyer l’ensemble des évêques. Il lui reste cependant à se faire un nom dans le champ des paroisses de Flandre.

Prêtre d’importants clochers (Louvain-la-Neuve et Sainte-Croix à Ixelles), docteur en théologie morale, “homme de prière et d’une grande intériorité” (dixit le cardinal De Kesel), Luc Terlinden a également la qualité d’avoir beaucoup travaillé avec les jeunes. Avec eux il a monté de nombreux projets et a pu en suivre certains en tant que président du séminaire francophone depuis cinq ans. Alors que la chute des vocations inquiète particulièrement Rome (il y aura 8 prêtres francophones ordonnés et seulement 4 néerlandophones cette année), cette expérience auprès des jeunes a été remarquée.

Enfin, que ce soit à Rome ou en Belgique, un des plus grands périls qui guettent l’Église est celui de la fracture. La crise des institutions et les clivages sociétaux ont fini par toucher les catholiques. D’autant que les temps sont durs. La sécularisation les oblige à revoir leurs postures, à réenvisager leur présence sur le terrain, et le synode (une réflexion universelle) sur l’avenir de l’Église voulu par le Pape soulève quelques tabous : place des femmes, des personnes homosexuelles, mariage des prêtres… Lorsqu’on interroge ses anciens paroissiens, les qualificatifs de “rassembleur”, “à l’écoute”, “discret mais attentif”, “soucieux de souligner les traces d’espérance”, sont ceux qui reviennent le plus régulièrement. Luc Terlinden devra les porter haut pour garder les fidèles unis et aborder les dossiers très sensibles (réforme des paroisses, maintien ou non des lieux de culte, place des laïcs, enjeux (bio)éthiques...) qui l’attendent déjà sur son bureau.