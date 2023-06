Les “drogues du zombie” arrivent de plus en plus en Belgique : “Une issue fatale par arrêt cardio-respiratoire est malheureusement possible”

La xylazine, un tranquillisant pour animaux

À la base, il s’agit d’un produit utilisé comme tranquillisant chez les animaux, par exemple des chevaux, afin de faciliter leur prise en charge ou contre la douleur, mais de plus en plus retrouvé dans les drogues prises par les humains, avec des conséquences dévastatrices. À un tel point qu’on la surnomme la “drogue du zombie”. Elle est souvent combinée avec d’autres drogues, comme le fentanyl, l’héroïne, la méthamphétamine ou encore la cocaïne. Les consommateurs ne sont pas forcément conscients de sa présence dans leur drogue.

Chez l’humain, la xylazine peut ralentir la respiration, la tension, le rythme cardiaque et réduire la température corporelle à des niveaux critiques. Comble de l’horreur : sa consommation peut provoquer des plaies cutanées et des plaques de peau morte et en putréfaction, y compris ailleurs qu’au niveau de l’injection. Ces plaies peuvent facilement s’infecter et, sans traitement, conduire à une amputation.

Un parcours similaire au Fentanyl ?

Actuellement, la xylazine fait essentiellement des ravages aux États-Unis et aux Canada. Mais son essor nous rappelle celui du fentanyl qui avait d’abord touché l’Amérique du Nord avant d’envahir l’Europe. Ici aussi, le fentanyl était à la base un médicament intraveineux. Avant que les dealers et consommateurs s’appuient sur le fait que son potentiel analgésique vaut environ 50 fois celui de l’héroïne. Le fentanyl s’est ainsi retrouvé au cœur de la crise américaine des opioïdes depuis les années 2010. Tout comme la xylazine aujourd’hui, son prix est très peu élevé comparé à d’autres substances et il est très facile de s’en procurer, y compris sur le web.

Les autorités sanitaires américaines annoncent des mesures pour mieux contrôler l’importation de ce produit devenu “drogue du zombie”. Simple exemple : selon une étude, 26 % des overdoses fatales en Pennsylvanie en 2020 impliquaient de la xylazine…

Michael Hogge, chargé de mission chez Eurotox, l’Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles tient à nuancer. “À ce stade, nous n’avons aucune indication comme quoi la xylazine est déjà présente en Belgique. “

Par contre, la dénomination de “drogue du zombie” est déjà connue en Belgique. Sauf qu’il s’agit d’une étiquette melting-pot et que la xylazine n’en est qu’une composante. “En fait, il s’agit d’une métaphore pour décrire l’effet de certaines drogues.”

”Les experts n’utilisent pas ce terme. Il s’agit d’une métaphore fantasmatique utilisée pour décrire des comportements d’usagers évoquant des personnes décérébrées. Plusieurs produits, consommés en grande quantité peuvent en effet avoir un impact tel sur l’organisme humain que la personne n’est plus capable de contrôler son corps et ses comportements. Par exemple, sous l’effet de l’alcool, un individu à la limite du coma éthylique aura une démarche incertaine et un contrôle perceptif et moteur très approximatif, sans contrôle conscient, comme s’il était en pilotage automatique. C’est le cas de la plupart des produits dont l’effet est dit “dépresseur” : elles ralentissent le système nerveux central et périphérique, et la personne peut avoir une apparence “vide” en cas de surdose. Une issue fatale par arrêt cardiorespiratoire est malheureusement possible.”

guillement On peut encore citer le “Krokodil”, une drogue apparue en Russie qui est parfois assimilée à une drogue zombie en raison des lésions gangreneuses qu’elle provoque. Le problème vient du fait qu’il s’agit d’une drogue artisanale fabriquée à partir de codéine et d’hydrocarbures.

À côté de cela, les drogues “zombies” présentent en Belgique sont plutôt des nouvelles substances psychoactives, en particulier certains psychostimulants dérivés de la cathinone, comme l’alpha PVP et la MDPV. “Lorsqu’elles sont consommées en trop grande quantité par des personnes qui présentent des fragilités psychosociales (ex. personnes sans-abris ou souffrant de troubles mentaux), elles peuvent entraîner des comportements aberrants et agressifs, qui évoquent une sorte d’homme-animal ou de zombie", poursuit Michael Hogge. "Certains cannabinoïdes de synthèse peuvent également produire des effets très spectaculaires et des troubles du comportement en cas de surdosage, ce qui peut également être évocateur d’un “effet zombie”. Ces nouvelles substances sont apparues dès la fin des années 2000 dans le but de contourner les lois sur les drogues. Actuellement, on dénombre plus de 900 molécules, qui imitent les effets du cannabis, de l’héroïne, de l’ecstasy, de la cocaïne etc. Chaque drogue classique a désormais ses ersatz. Malheureusement, on a très peu de recul sur leurs effets, les contre-indications, le dosage et les risques en cas d’usage régulier ou de surdose. Les usagers peuvent donc parfois être désagréablement surpris. Les intoxications liées à ces nouveaux produits semblent moins fréquentes qu’il y a une dizaine d’années, parce que les usagers ont une meilleure connaissance des risques et parce que la législation s’est adaptée pour les interdire. En Belgique, le fait que le marché des drogues classiques soit très abondant (i.e. produits facilement

accessibles, avec un rapport qualité-prix satisfaisant) protège les consommateurs de la tentation de se tourner vers ses nouveaux produits.”

On peut encore citer le “Krokodil”, une drogue apparue en Russie qui est parfois assimilée à une drogue zombie en raison des lésions gangreneuses qu’elle provoque. “Le problème vient du fait qu’il s’agit d’une drogue artisanale fabriquée à partir de codéine et d’hydrocarbures. On obtient alors une substance plus euphorisante et plus addictive que la codéine : la désomorphine. Mais le produit n’est pas pur et certains résidus non métabolisables provoquent des nécroses en cas d’injection. En plus, en Russie, les personnes s’injectent souvent dans des conditions sanitaires déplorables et avec des seringues non stériles, ce qui aggrave les risques de nécroses. Ce n’est donc pas la désomorphine qui est en cause mais les conditions de fabrication et de consommation. On peut toutefois douter de la véracité de certaines photos qui circulent sur internet.”

Michael Hogge conclut : “Je dirais que de nombreux produits légaux ou illégaux, y compris l’alcool et divers médicaments, peuvent provoquer des altérations perceptives, motrices et cognitives ainsi que des troubles du comportement importants, qui peuvent évoquer l’apparence du zombie. Mais ne diabolisons pas les produits, car il s’agit généralement des conséquences d’un surdosage, d’une polyconsommation et d’une santé mentale dégradée.”