Papotes et balades en groupe avec des vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite

Le principe est simple : proposer, grâce à un réseau de bénévoles, des activités récréatives à vélo à des personnes isolées socialement, économiquement ou culturellement. Pour 2023, l’ASBL espère atteindre 2 à 3 balades par semaine, pour 8 à 10 bénéficiaires, avec un objectif de plus mille personnes baladées. Les tricycles à assistance électrique haut de gamme garantissent une sécurité optimale, avec différentes solutions de déplacement : pour une ou deux personnes (en plus du conducteur), avec ou sans fauteuil roulant, avec ou sans possibilité de pédaler…

Des promenades en groupe

L’activité principale de Babbelbike, ce sont des sorties en groupe permettant aux intéressés de profiter d’un moment de liberté et de partage. Les familles des bénéficiaires peuvent emprunter les vélos pour faire une visite qui sort de l’ordinaire. Les bénévoles de l’association se tiennent aussi prêts à accompagner les personnes pour faire des courses ou se rendre à un rendez-vous (médical, par exemple).

Dans un premier temps, l’association centrera ses actions en Région bruxelloise et dans le Brabant wallon, quitte à étendre ensuite la zone géographique si les moyens techniques et financiers (il faut amener les vélos à l’endroit de la promenade) le permettent.

Des subsides et des dons

L’histoire de Babbelbike naît début 2021. Béné et Pierre Visart voulaient s’engager dans un projet qui donne du sens à leur travail et à leur vie. Ce projet s’arrête net en été, quand Béné se retrouve tétraplégique suite à un accident de ski nautique. Lors de sa rééducation, elle teste avec son mari des vélos adaptés aux personnes à mobilité réduite. L’année suivante, le couple rencontre Vanessa Cuevas, qui partage le même souhait de proposer les tricycles électriques adaptés aux organismes privés et publics en Belgique. L’aventure de Babbelbike démarre en décembre 2022.

Pour réaliser ses activités, l’association vise un parc de 3 à 5 vélos adaptés (elle en a déjà 2) en comptant sur des subsides et des dons (privés et publics) qui permettront aussi d’avoir une réserve financière pour couvrir l’entretien de ses tricycles et la location des autres vélos.

* info@babbelbike.be (0487/40.79.80) et www.babbelbike.be