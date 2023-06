"Il faut plus de transparence dans la prise de décision des évêques"

Pour toute la Belgique, douze prêtres seront ordonnés cette année. Dont seulement quatre en Flandre. C’est un chiffre qui vous empêche de dormir ?

Cela ne m’empêche pas de dormir, ni d’espérer et prier pour qu’il y en ait davantage. Nous devrons être plus créatifs et ne pas avoir peur de poser certaines questions pour encourager ces vocations. Mais je voudrais élargir le débat. Si on se focalise seulement là-dessus, on oublie que dieu appelle de manière diverse pour des ministères (missions) très différents. Si on veut qu’il y ait davantage d’entrées au séminaire, l’Église doit favoriser une culture de la vocation, de toutes les vocations ; rappeler que la vie chrétienne est la réponse à un appel et que chacun peut accomplir un ministère [une charge ou une mission NdlR] dans l’Église, en fonction de ce qu’il est.

Se poser certaines questions, c’est envisager par exemple l’ordination d’hommes mariés ?

Oui, d’autant que ce n’est pas une question nouvelle puisque cela s’est fait durant le premier millénaire, et que cela existe dans l’église orientale qui considère que la coexistence d’un clergé marié et d’un clergé célibataire est une richesse. Face à cette question, on ne peut pas partir avec des a priori en disant “jamais cela !”. Ayons la liberté intérieure de nous laisser interpeller par de telles questions.

La hiérarchie de l’Église s’ouvre aux femmes, mais elles restent pour beaucoup exclues du triangle masculinité-sacralité-pouvoir. Vous comptez avancer sur ces questions ?

La messe est centrale dans la vie de foi, mais, depuis mille ans, on a focalisé la vie de l’Église presque exclusivement sur la figure du prêtre. On sait que, pour l’Église, l’ordination à la prêtrise est réservée aux hommes, mais il faut renouer avec une Église qui mette en évidence toutes les vocations et missions qui existent en son sein. C’est ce à quoi œuvre le Pape et qui permettra d’offrir une véritable place aux femmes.

L’Église est organisée autour de la structure paroissiale et son maillage territorial. Est-ce une structure que vous pourrez maintenir ? Quelle est votre vision ?

Une évolution est en cours, mais nous ne pouvons pas mettre à la poubelle le principe des paroisses et de leur présence territoriale. La paroisse permet d’avoir une église disponible et ouverte à tous, qui offre le nécessaire à la vie chrétienne. Elle est le signe de la présence d’une Église au milieu du monde et pour tous. Pour autant, nous devons être honnêtes, on ne pourra plus tenir le quadrillage tel qu’on le connaît. On va évoluer vers de pôles à partir desquels on pourra rayonner. Mais il n’y a pas de plan préétabli ici à Malines. La réflexion s’élaborera avec les communautés locales et ne pourra tomber d’en haut.

Le Vatican a engagé avec tous les catholiques une large réflexion (un synode) sur l’avenir de l’Église. Un document intermédiaire publié mardi avance qu’il devrait y avoir davantage de transparence dans la prise de décision des évêques, et qu’il faudrait même rédiger des critères d’évaluation du travail des évêques. Vous êtes favorable à cela ?

Oui, je suis d’accord. Bien sûr, certaines décisions qui concernent par exemple des personnes doivent être soumises à la discrétion, mais il faut en effet davantage de transparence. De même, quand j’étais curé, on avait mis en place avec mes collaborateurs et avec le doyen des moments de relecture de ce que nous faisions. C’est très précieux de bénéficier d’un regard extérieur, et je dois réfléchir à voir comment poursuivre cela en tant qu’archevêque. Cela engage cependant une nouvelle culture dans l’Église où on a souvent peur que cela touche à l’autorité.

Si vous aviez une chose à dire aux jeunes prêtres ordonnés en ce mois de juin, que serait-elle ?

Qu’il y a une joie qui est propre au ministère de prêtre, et que Dieu est fidèle à son appel. Quand j’ai des difficultés, cela m’est d’un grand soutien. Je me dis : “Si je suis là, c’est parce que tu m’appelles. Eh bien, me voici”.