En Flandre, deux communes sur trois recrutent des fonctionnaires avec un statut d'indépendant

En Campine anversoise, on fait preuve de créativité, y compris dans la fonction publique. Le secrétaire communal de la ville de Turnhout a pris sa retraite l’été dernier. Il a été remplacé temporairement par un employé avec un statut d'indépendant. La procédure administrative de recrutement du candidat au profil idéal pour la fonction traînait en longueur. Afin d’assurer la continuité des services communaux aux citoyens, la ville a décidé d'appliquer la logique d'entreprise. Pour être efficace et rapide, il fallait aller de l'avant. Turnhout a réussi à faire bouger les lignes en affirmant que toutes les parties y trouvent leur intérêt : la ville, le citoyen et le candidat engagé pour la fonction.