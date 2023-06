Il ou elle ? Homme ou femme? “Ni l’un, ni l’autre : je suis entre les deux”. Rencontre avec Dean, une personne sans genre défini

”Monsieur” ne lui convient pas davantage. “La société attend toujours qu’on se définisse comme homme ou bien comme femme. Mais moi, je ne me sens ni l’un, ni l’autre”. Comment faut-il l’appeler alors ? “Il y a un trou dans la langue. Il n’y a pas encore de mots pour parler à ceux qui sont comme moi, qui ne sont aucun des deux. Dites simplement Dean.”

Faute de mieux, dans cet article, on écrira “il” et on utilisera, par convention, le masculin.

Hôte d’accueil

Dean travaille depuis deux ans comme hôte d’accueil au domaine Heerlijckyt Van Elsmeren, un château bordé d’étangs et de parcs, situé à Geetsbets, à la lisière entre le Brabant flamand et le Limbourg. Dans ce lieu splendide, qui se veut à la fois centre de conférences, espace de ressourcement et salle de mariages, le luxe consiste aussi à se (re) connecter avec la nature. Dean, qui se définit comme un “ambassadeur de bienveillance”, y accueille chacun pour qu’il se sente au château comme à la maison.

Le soir, il retourne chez lui, à Schaffen (près de Diest), dans la tiny house partagée avec son chat. Il y retrouve les livres et poèmes qu’il aime lire à haute voix. Dans une vie antérieure, il habitait Bruxelles où il était notamment professeur de néerlandais et webmaster à deBuren, une organisation culturelle de débats et de réflexion mise sur pied par les gouvernements flamand et néerlandais.

“On ne pouvait pas”

Dean se souvient comme si c’était hier d’une anecdote en première maternelle – il n’avait pas 4 ans. La fancy fair se préparait, autour du thème de la ferme. Les filles devaient se déguiser “avec un foulard rouge à petits pois blancs noué dans les cheveux” ; les petits fermiers devaient porter le même bout de tissu autour du cou. “J’étais en train de pleurer très fort. Je ne voulais pas m’habiller comme ça. Je criais : je ne suis pas une fille, je ne veux pas être une fille, je ne veux pas ressembler à une fille. J’étais hors de moi : on ne parvenait pas à me raisonner.”

Jusqu’à la fin de l’école primaire, Miet jouait plutôt avec les copains. “Maman me traitait de garçon manqué.” Comme beaucoup de filles de cet âge, non ? “Oui, celles qui s’affranchissent des conventions selon lesquelles seuls les garçons peuvent grimper dans les arbres, se défouler, faire du sport alors que les filles devraient sagement jouer à la poupée ou à la dînette, lire tranquillement, etc. Parce que la société assigne des rôles distincts aux uns et aux autres. Mais moi, ce n’était pas cela ! Quand j’étais petit, je ne me sentais pas être une fille. Je me sentais aussi garçon. C’est la grande différence. Mais on ne pouvait pas.”

“On colle une étiquette pour ne plus réfléchir”

Le passage en secondaire se fait dans une école de filles. “Je me suis retrouvé comme unique. Mais je n’étais pas prêt à me démarquer. J’avais besoin de liens sociaux et donc de ce groupe de filles. Cela aurait été trop difficile de m’exclure complètement, analyse-t-il aujourd’hui. Et puis, il n’y avait pas un seul exemple. Je ne savais même pas que quelqu’un comme moi, ça existait.”

Aux cours de grec, quand le professeur évoque le personnage de Hermaphrodite et le mythe de l’androgynie, une petite lumière s’allume. “Ces mots faisaient de l’effet sur moi. Je crois que c’était le début d’une prise de conscience, qu’il existait quelque chose d’autre.”

Miet – à l’époque – ne savait pas qu’elle pouvait tomber amoureuse d’une fille. Jusqu’à ce que ça arrive. “On me disait : tu aimes les femmes, donc tu es lesbienne. Mais non, je ne suis pas lesbienne. Je ne me suis jamais sentie lesbienne. Jamais !” Dean le répète trois fois.

“On colle cette étiquette parce que c’est plus facile. Après, il ne faut plus réfléchir. Mais non, pour moi, ça ne colle pas. Alors, suis-je hétéro ? Non, parce que je ne me sens pas non plus vraiment un homme. Dans mon cas, c’est quelque chose de plus complexe.”

Comme une révélation

Dean a découvert le terme non-binaire (sans genre défini) il y a deux ans. “J’étais dans une hutte à sudation (un rituel important dans la tradition et la spiritualité nord-amérindiennes, qui se déroule dans une tente avec des pierres chauffées au milieu, NdlR) et j’ai eu comme une révélation : ces seins ne me correspondent pas”. Dean passe les mains sur son torse désormais plat. “Je voulais qu’ils ne soient plus là”.

Trois mois plus tard, en juillet 2021, il faisait pratiquer une mammectomie totale. “Mais est-ce que cela signifie que je suis un homme ? Non ! Parce que je ne veux pas être un homme. En fait, je ne veux pas appartenir au groupe des hommes mais je n’appartiens pas non plus au groupe des femmes, parce que je ne me reconnais pas dans cette séparation entre les deux. C’est cela que le terme non-binaire désigne : ni l’un, ni l’autre”.

Avant l’opération, Dean a eu un entretien avec un psychiatre. “Un médecin old fashion. À mes yeux, il était transphobe. Il considérait que j’avais une maladie, que j’étais une drama queen (littéralement, “Reine du drame”, une personne qui dramatise tout, NdlR). Je l’ai aussi cru longtemps en me disant que je devais accepter ce corps dans lequel j’étais né. J’ai fait un très long chemin spirituel”, raconte Dean. Il est arrivé à la conclusion qu’il avait peut-être “deux âmes dans le même corps” – le twospirit des Indiens.

L’opération ? “Une délivrance”

Dean se sent travesti quand il porte des vêtements de fille. “C’était très difficile de me mettre en maillot. Je trouvais cela très étrange. Je devais me déconnecter de moi-même. Cette opération, en juillet 2021, était une délivrance, le plaisir de ma vie”. Après la mammectomie, il ne pensait pas, il y a deux ans, entamer d’hormonothérapie. “Mais en fait, j’ai commencé à prendre des hormones il y a un mois”, explique-t-il.

Il a suivi des séances de logopédie tout en participant à une recherche de l’université de Gand sur la manière dont la voix est perçue. “J’ai davantage pris conscience que la voix aussi était importante pour savoir qui je suis. Ce corps de femme ne me correspond pas. Je sens qu’un corps plus masculin et une voix plus grave me permettront plus d’être dans l’entre-deux. Je sens que je veux être un être à propos duquel les gens se demandent : mais est-ce que c’est un homme ou une femme. Parce que ça me convient.”

Un dandy, un gentleman

Avec les femmes, groupe auquel il sent qu’on l’assigne, Dean se comporte “comme un dandy, un gentleman”. Mais, au fond, son souhait le plus profond, “c’est que chacun puisse se sentir reconnu, considéré et aimé, indépendamment de la division binaire homme-femme”.

Ira-t-il plus loin dans la transition dans laquelle il s’est engagé ? Dean hésite à utiliser ce terme. “Mais je me suis rendu compte, avec le temps, que mon besoin d’équilibre n’était pas atteint juste avec l’ablation des seins. Quand je me regarde dans le miroir, je vois toujours une femme. Les gens aussi. La prise d’hormones, pour modifier ma voix, cela va me donner de l’apaisement : je me regarderai avec plus de plaisir. Ces modifications que je suis en train de faire me donnent la sensation agréable que je ne suis pas seulement la femme que je parais être. Je ne sais pas ce que je veux devenir, sinon juste un peu plus moi-même.”