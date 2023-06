Les transidentités pour les nuls et tous ceux qui veulent comprendre

À lire aussi

La jeune auteure de "Les transidentités expliquées à mes parents (et à tous les autres)" maîtrise bien son sujet. Elle a puisé dans son expérience personnelle d'enfant qui n'arrivait pas à se reconnaître dans l'identité masculine assignée à sa naissance. En 2016, à 16 ans, elle a entamé sa transition après avoir compris, un an plus tôt, qu'elle était une personne transgenre.

Sensibiliser et donner des clés

Il lui a fallu du temps, tant l'image des transidentités véhiculée dans les séries, les films, à la télévision... était "mauvaise, erronée et malsaine", écrit-elle. Elle avait intégré, dès le plus jeune âge, ces représentations nocives, les personnes transgenres étant considérées soit "comme des monstres dégoûtants", soit "comme des objets sexuels dont on peut disposer".

La jeune bio-ingénieure a alors voulu comprendre. Se comprendre. Elle a cherché. Elle a recueilli des témoignages, puis fait le tri entre les stéréotypes et les informations pertinentes concernant les personnes transgenres. Victoria Defraigne propose depuis plusieurs années du contenu informatif sur les transidentités via son compte Instagram (@victoriapiya). Dans la foulée de ce travail, le livre qu'elle vient de publier veut sensibiliser le grand public aux transidentités. Et aussi donner des clés aux parents désemparés face au coming out trans de leur enfant.

Petit lexique

Pour s'orienter dans la galaxie LGBTQIA+, elle propose un lexique aux personnes qui voudraient mieux comprendre le monde queer (bizarre, en anglais), qui désigne, en gros, toute personne qui s'écarte de la binarité hommes/femmes et de la norme sociale de l'hétérosexualité.

Le sexe n'est pas si simple. Le sexe est fondé sur des données biologiques (chromosomes sexuels, organes génitaux...) qui distingent le féminin et le masculin. Précisons qu'il existe aussi des personnes intersexes (qui naissent avec des caractéristiques sexuelles qui sont soit féminines et masculines ; soit pas complètement féminines ou masculines ; soit ni féminines ni masculines). Selon des estimations des Nations Unies, cela concernerait 1,7% de la population; il y aurait donc environ 196 000 personnes intersexes en Belgique. Le genre n'est pas le sexe. Le genre est, dans notre société, assigné à la naissance en fonction du sexe - ce qui lui a valu longtemps d'être confondu avec ce dernier. Cette construction socio-culturelle, dès le plus jeune âge, par une différenciation entre ce qui est féminin et masculin régit les rapports sociaux et la manière dont se comportent différents groupes de personnes en société - on parle des rôles sociaux de genre. Autrement dit, le genre n'est pas inné mais plutôt acquis. L'auteure présente le genre comme un spectre, aux extrémités duquel il y a d'un côté, le masculin, et, de l'autre, le féminin. Binaire ou non-binaire? Les personnes binaires se retrouvent dans l'un des deux extrêmes du spectre: homme ou femme. Les personnes non-binaires se situent entre les deux, parfois en étant plus proche de l'un ou de l'autre. Agenre, en dehors du spectre. Ces personnes ne se retrouvent pas dans le concept du genre. Elles ne se sentent ni l'un, ni l'autre. La transition est un processus. La transition est une période plus ou moins longue au cours de laquelle une personne transgenre passe du genre qui lui a été assigné à la naissance vers le genre auquel elle s'identifie. Cela peut être une modification de style vestimentaire et/ou de prénom/pronom utilisé, voire des changements plus importants (traitement hormonal, opération chirurgicale...). Il n'y a pas de début ni de fin précise: la personne va jusqu'à son point de confort. La norme des cisgenres hétérosexuels. Les cisgenres ("cis", en abrégé) désignent les deux catégories majoritaires de personnes (les hommes et les femmes) en adéquation avec le genre qui leur a été assigné à la naissance et dans lequel elles se retrouvent. C'est l'identité de genre considérée comme la norme, comme l'hétérosexualité pour l'orientation sexuelle. Les communautés LGBTQIA+ militent, par essence, contre la cis-hétéro-normativité.

* Les transidentités expliquées à mes parents (et à tous les autres)", Victoria Defraigne, Editions Mardaga, mai 2023.