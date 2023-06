Coalition climat: “La Flandre empêche une nouvelle fois la Belgique d’avancer”

Zuhal Demir (N-VA), la ministre flamande en charge du Climat, estime pour sa part qu’il appartient à la Belgique, dans une forme de solidarité intrabelge, de payer les droits d’émission de CO2 qui compensent la différence entre les objectifs européens et les efforts belges, soit 13 millions de tonnes de CO2. Le coût s’élèverait à un milliard d’euros. “La Flandre fait valoir comme argument la solidarité historique de la Flandre envers la Wallonie qui justifierait que l’on fasse un effort supplémentaire.”

”C’est un petit jeu qui a été moyennement apprécié”, a souligné Zakia Khattabi (Écolo), la ministre fédérale du Climat. “Le gouvernement fédéral se tiendra aux côtés des entités fédérées pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs climatiques mais il ne prendra pas à sa charge l’achat de quotas d’émission de CO2 pour compenser le manque d’efforts flamands,” a-t-elle indiqué. Depuis sa prise de fonction, le ministre Maron n’a eu de cesse de convoquer des réunions. La Flandre a préféré la politique de la chaise vide, jusqu’à lundi.” La ministre fédérale Écolo se dit toutefois convaincue qu'” avec l’appui du fédéral, le plan flamand pourrait gagner en ambition”.

Chaque dixième de degré compte

”À cause du manque d’efforts de la Flandre, cette échéance ne sera pas respectée. Cette position impactera solidement l’économie belge, ses industries et les efforts nécessaires pour lutter contre le dérèglement climatique”, estime pour sa part la Coalition Climat, une ASBL qui réunit plus de 90 organisations pour une justice climatique. L’ASBL précise que la Flandre refuse les objectifs fixés par l’Union européenne à notre pays. D'ici 2030, la Belgique doit avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 47 % par rapport à 2005 dans les secteurs non-industriels (transport, bâtiment, agriculture, etc.). Dans l’état actuel des négociations, elle arriverait à 42,6 %.

Les exigences européennes sont le minimum pour rester dans les clous de l’Accord de Paris et pour garder le réchauffement climatique sous la barre des 1,5°C. “La Flandre, pourtant la plus exposée au dérèglement climatique, pourtant la plus apte à y répondre, refuse bel et bien les demandes de l’Union européenne. C’est dramatique de constater que, par conservatisme, elle préfère s’enfermer dans l’égoïsme”, déplore le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel qui parle d’une vision économique très court-termiste. “Nous demandons aux Régions et au Fédéral de se remettre autour de la table pour faire aboutir le Plan Climat belge au plus vite. Les conséquences du dérèglement climatique n’épargnent personne. Ce n’est plus un choix, c’est une obligation. Désormais, chaque dixième de degré compte”, résume-t-il.