Donner ses organes après une euthanasie ? En vingt ans, 54 personnes ont fait ce délicat double choix

Il s’agit d’un nombre infime de cas si on considère les déclarations d’euthanasie enregistrées en Belgique chaque année (2 656 en 2019). Parce que le don d’organes concerne virtuellement un pourcentage limité des patients dont la demande d’euthanasie est recevable, la grande majorité des patients en fin de vie (90 %) présentant des affections malignes, ce qui les exclut par définition.

Un nombre non négligeable d'organes

Si la double procédure (euthanasie/don d’organes) reste modeste, elle représente un nombre non négligeable d’organes puisqu’on peut potentiellement prélever, chez un même donneur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas… Quand on sait qu’il reste un écart entre le nombre d’organes disponibles et la liste de patients qui attendent une transplantation, il est médicalement pertinent d’inclure parmi les donneurs les patients qui ont programmé leur euthanasie, estime Eurotransplant, – tout en réservant cette pratique aux seuls pays qui ont dépénalisé l’euthanasie (la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg).

Cette pratique est-elle pour autant acceptable d’un point de vue éthique ? Le Comité consultatif de bioéthique répond à cette question dans l’avis n°83 qu’il vient de publier.

Le départ immédiat des proches

Premier impératif éthique posé par le Comité : le choix libre et éclairé du patient concernant l’euthanasie et le prélèvement de ses organes, "dégagé de toute pression morale" de la part du corps médical, de la famille ou des proches.

Parce que cette double procédure entraîne des conséquences pour le patient : des examens médicaux de son vivant (inutiles pour lui mais indispensables à la transplantation) ; un décès obligatoirement prévu à l’hôpital pour pouvoir réaliser immédiatement l’opération chirurgicale; le départ immédiat des proches après l’euthanasie…

Le Comité consultatif de bioéthique identifie ensuite trois conditions cumulatives. Un : l’euthanasie et le don d’organes doivent, chez le patient comme chez les médecins, faire l’objet de deux décisions distinctes. Deux : interdiction absolue pour le corps médical de conditionner l’accès à l’euthanasie à un consentement au prélèvement d’organes. Les patients ont aussi le droit de changer d’avis à tout moment, même si les préparatifs de transplantation sont en cours. Trois : au préalable, une information pertinente et la plus complète possible à propos de la nature et de la finalité des examens médicaux.