La Belgique est le 4e pays d'Europe où la surpopulation carcérale est la plus importante

Sept administrations pénitentiaires européennes ont signalé une densité carcérale de plus de 105 détenus pour 100 places, explique le Conseil de l'Europe, ce qui témoigne d'une surpopulation importante. La Belgique est 3e dans ce classement, avec 115 détenus pour 100 places, à égalité avec la France, et est devancée par la Roumanie (124) et Chypre (118). La Turquie (113) et la Grèce (108) complètent le top 5. La moyenne européenne est, ici, de 91,6.

La Belgique occupe par ailleurs la première place du podium en ce qui concerne le pourcentage de personnes incarcérées pour des faits liés à la drogue. Au 31 janvier 2022, moment où les statistiques du Conseil de l'Europe ont été arrêtées, 51% des détenus se trouvaient ainsi derrière les barreaux pour cette raison, loin devant la Lettonie (43%), et l'Azerbaïdjan (37%) et très loin devant la moyenne européenne (19%).

Avec 94 détenus par 100.000 habitants, la Belgique présente un taux d'incarcération inférieur à la moyenne européenne (102) - et très loin en-deça du leader en la matière, la Turquie (355)-, mais qui a cependant légèrement progressé (+4,7% par rapport à janvier 2021).

A noter encore que plus de quatre détenus sur dix (43%) sont des étrangers, là où la moyenne européenne est de 16%, et que 36% du total des personnes en prison en Belgique sont en attente de leur procès, alors que la moyenne européenne des détentions préventives est de 25% de la population carcérale totale.