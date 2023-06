Explosion de la consommation de cigarettes illégales en Belgique: "Si rien n’est fait, on se dirigera vers un scénario à la française"

La Belgique joue depuis des années un rôle croissant dans la production de cigarettes de contrefaçon, principalement destinées à la France et au Royaume-Uni. Début du mois, une nouvelle saisie de 30 millions de cigarettes de contrefaçon a été opérée sur notre territoire et, la semaine dernière, une usine de cigarettes illégales a également été fermée dans la province d’Anvers.

Jusqu’à présent, la consommation en Belgique restait relativement limitée, mais KPMG constate qu’aujourd’hui, une cigarette sur 10 fumée en Belgique est illégale, soit près d’un milliard d’unités. Une augmentation de 129 % qui n’est pas sans conséquence pour le trésor public, qui a perdu pas moins de 250 millions d’euros de taxes (accises et TVA).

”Un paquet de cigarettes de contrebande ou de contrefaçon coûte facilement la moitié du prix d’un paquet de cigarettes du circuit normal. Il est clair que dans le contexte actuel d’incertitude économique et de forte augmentation des accises, les fumeurs belges sont à la recherche d’une alternative moins chère. C’est une évolution néfaste, pour les fumeurs eux-mêmes, pour le gouvernement, pour le gouvernement, pour le circuit légal, mais aussi parce que cela fait de la Belgique un marché plus intéressant pour les groupes criminels”, indique Ellen Thewissen, Illicit Trade Prevention Manager chez Philip Morris Benelux.

Le marché inondé de cigarettes bulgares

Les cigarettes illégales sont soit des cigarettes de contrefaçon (produites dans des usines illégales), soit de contrebande. En ce qui concerne la contrebande, KPMG a observé que le nombre de paquets de cigarettes provenant de Bulgarie a fortement augmenté en 2022. Ainsi, “plus de 20 % des cigarettes non belges présentes sur notre marché proviennent de Bulgarie, soit plus de 330 millions d’unités.” Le Belge se tourne aussi de plus en plus vers les cigarettes de contrefaçon, avec une consommation qui est passée de 70 millions en 2021 à 270 millions l’an dernier.

Philip Morris s’inquiète de voir la Belgique suivre les traces de la France où une cigarette fumée sur trois est illégale. En France, les fortes hausses de prix (le paquet y est vendu à 12€ en moyenne) sont pointées du doigt par le cigarettier. Cette hausse de la consommation de cigarettes illégales a fait perdre plus de sept milliards de recettes à l’Etat français, selon KPMG. Et la hausse des prix ne s’est pas traduite par une baisse de la consommation, avec un taux global qui avoisine toujours les 25 %. “Si rien n’est fait en Belgique, on se dirigera vers un scénario à la française”, poursuite Grégoire Verdeaux, Vice Président des Affaires internationales chez Philip Morris. “En France, 32 % du marché est aux mains du réseau criminel et on se demande quand la majorité de la consommation sera clandestine. La Belgique en prend le chemin, c’est inéluctable, si rien n’est fait.”

Précisément, Grégoire Verdeaux détermine trois axes pour lutter contre ce phénomène. “La cigarette est un produit très sensible aux variations de prix, notamment parce qu’elle est majoritairement consommée par des gens qui ont des revenus modestes. Les fortes augmentations de prix, dopées par la hausse des accises, n’entraînent pas une baisse de la consommation, mais renforcent le marché noir. Il faut donc en premier lieu une modération fiscale. Il faut aussi renforcer les moyens de contrôle et les sanctions, en collaboration avec l’industrie du tabac. Enfin, il est nécessaire de développer une politique délibérée de priorité d’accès aux alternatives car il n’est pas réaliste d’espérer que la majorité des fumeurs arrêtent de fumer.”

Et Grégoire Verdeaux de citer en exemple l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Roumanie ou encore la Pologne. “C’est étonnant de citer en exemple ces pays, mais les leviers précités y ont été activés et cela porte ses fruits. En Italie, par exemple, la consommation de cigarettes illégales a chuté à 2 % à peine.”