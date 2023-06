Tournai "Belgique, je t’aime" : la première prise de parole publique d’Olivier Vandecasteele

L'ex-otage est arrivé guitare à la main. Il s'est ensuite lancé dans un discours, en français, en néerlandais et en anglais. "Belgique je t'aime. Nous sommes forts ensemble, ce sont les mots que j'écrivais tous les soirs sur ma main gauche pour me donner un peu de courage. Je relisais et répétais ce mantra. En février 2022, j'ai dû accepter que ma vie se figeait, a-t-il raconté. "J'ai décidé d'accepter de manière radicale ce qui m'arrivait tout en essayant de ne jamais laisser tomber les bras. C'est d'abord votre souvenir qui m'a fait tenir […] "Un jour, j'ai appris qu'il y avait une pétition organisée en Belgique. Je m'y suis accroché comme à une bouée. J'ai imaginé visage après visage qui avait bien pu la signer. Vous m'avez ramené à la maison. Votre mobilisation m'a permis de résister", a-t-il encore assuré devant les Tournaisiens.