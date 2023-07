"Il m'est arrivé deux fois de rencontrer des problèmes" : les conseils d'un détective privé

Pour devenir un bon détective privé, la première étape est d’obtenir la licence. Pour ce faire, des cours sont donnés à Charleroi comme à Liège à l’IFAPME.

Passons aux conseils pratiques. Avant tout, la préparation : pour Didier François, la première étape consiste à faire des recherches sur la cible. Ensuite, repérer les lieux: où va-t-on pouvoir s’installer pour surveiller ? Les nec plus ultra des planques sont les arrêts de bus ou de tram, les terrasses et cafés avec une vue en oblique sur les lieux et, bien évidemment, la voiture.

(Pour découvrir pourquoi Didier François porte deux tenues différentes dans cette vidéo, lisez ce reportage)

À anticiper également : les départs précipités. Imaginez-vous confortablement installé à la terrasse d’un café donnant sur le lieu de travail de votre cible quand soudain celle-ci sort et monte dans un taxi. Premier réflexe : avoir payé votre café. Second réflexe : avoir repéré un moyen de transport. “Les trottinettes et les scooters sont parfais pour ça, il faut savoir se débrouiller”, déclare Didier. Pas d’inquiétude, le prix sera pris en charge par le client. On note donc bien de redoubler de choix en cas de départ de la cible. Néanmoins, une perspective plus vaste s’impose. Il faut également anticiper les embarras de la route, les feux, les travaux. “C’était plus facile sur les routes il y a quinze ans, aujourd’hui c’est bien plus compliqué”, confesse Didier.

Une fois votre lieu privilégié choisi, passons à la tenue. Le but est de “se fondre dans la masse”, comme l’explique le détective ; on n’attire pas l’attention, on vise des vêtements aux couleurs diverses mais peu tape-à-l’œil. Ne pas hésiter à porter des couvre-chefs, casquettes, paires de lunettes de soleil. Dans votre sac ? Un appareil photo et une tenue de rechange. Comme Didier l’a fait lors de notre filature, il est tout à fait possible que vous ayez à changer d’attirail pour éviter d’attirer l’attention après une surveillance prolongée dans les rues. “On veut passer inaperçu”, rappelle-t-il.

Au niveau des règles, tout est permis ou presque. Vous êtes protégé par votre licence tant que vous n’outrepassez pas les droits et les lois qui protègent vos cibles. On évite donc les micros au domicile de celles-ci, ainsi que les photos d’elles quand elles sont dans leur maison, ou même dans leur jardin ou sur leur balcon. De même, si elles se rendent chez quelqu’un, interdiction de prendre des photos dès l’instant où elles pénètrent dans l’enceinte du bâtiment. Toutes ces actions représentent une violation du domicile. Du reste, on ne peut pas vous arrêter pour avoir marché derrière quelqu’un si votre comportement n’était ni insistant ni violent.

Les risques du métier: deux mauvaises expériences

Il est évident qu'en campant pendant plusieurs heures au même endroit, vous risquez d’attirer l’attention du voisinage, du commerçant d’à côté, de l’employé(e) du bureau qui vous fait face. Vous allez à tout prix éviter de croiser leur regard et essayer d'agir de façon naturelle, spontanée. "Sortez un journal, passez un appel, soyez nonchalant", conseille notre détective.

Mais parfois, ça ne suffit pas. Selon Didier, c’est exceptionnel, mais "ça m'est arrivé deux fois de rencontrer des problèmes". La première a eu lieu lors d’une filature qui s’est soldée par une course-poursuite dans laquelle la cible le suivait. Didier s’est réfugié dans un parking qui s’est avéré être une impasse. La cible l’a alors empoigné par le col et le détective a inventé une excuse, s’est justifié aussi rapidement que possible sans révéler ses intentions véritables puis a filé en voiture. La cible a simplement noté sa plaque et l’affaire s’est arrêtée là.

La seconde fois a pris plus d’ampleur. Alors que la cible avait remarqué sa présence, celle-ci a appelé la police en prétextant que le détective avait un fusil posé sur son pare-brise et s’était montré menaçant. Les agents sont alors venus inspecter le véhicule de Didier, à la recherche de ladite arme. “C’était un malfrat qui a manipulé la police plus d’une fois”, confie le détective.