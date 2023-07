Quand un homme fait suivre son ex-femme: "Cela fait partie de mes missions particulières de détective privé"

Tandis que tous montent dans le tram avec empressement, l’homme reste. Il tourne le dos au véhicule et contemple nonchalamment l’entrée d’un bâtiment de l’autre côté de la rue. Son regard balaie le paysage du regard, embrassant les jeunes travailleurs pressés de rentrer chez eux, les enfants tirés par la main par des parents nerveux sur le passage piéton, les voitures impatientes au feu rouge, les vélos qui dévalent la piste cyclable à toute allure, les serveurs fourmillant sur les terrasses. Mais, tout en contemplant cette scène de la vie quotidienne, ses yeux ne quittent pas l’entrée du bâtiment. 15h15. Elle devrait déjà être sortie. Il va falloir être patient.

Profession: détective privé

Didier François est détective depuis près de 20 ans. Ses journées, il les passe à suivre des gens. Que ce soit tapi dans sa voiture, attablé à la terrasse d’un café ou dans les pas d’une cible (nous appellerons les personnes au cœur de l'enquête les cibles pour faciliter la lecture de l'article), il garde à chaque instant les yeux rivés sur son objectif.

Pour en arriver là, Didier François a trimé. C’est en 2000 qu’il entame une formation à Liège, deux soirs par semaine, pour devenir détective privé. Une fois son diplôme en poche, il entame une carrière à Belgacom, où sa profession l’amène à travailler sur des dossiers de fraudes Telecom et d'enquêtes internes. Plus tard, le détective passe de salarié à indépendant mais, pour ce faire, il doit d’abord accepter de nombreuses missions au détriment de sa vie privée. Pourquoi ? Car on ne peut se permettre de faire la fine bouche si on veut se créer une clientèle. Il faut être malléable, disponible, vif et savoir sauter sur les occasions.

Didier François, détective privé pour l'agence Detecta. ©cameriere ennio

Vie privée: compliquée

L’un des risques de ce métier ? Le sacrifice de sa vie privée. Marié pour la seconde fois et ayant des enfants, Didier a déjà subi le poids de sa carrière. Suite à ses absences aux repas après des missions qui tirent en longueur, à ses week-ends de travail, à ses vacances manquées, son premier mariage a fini par accuser le coup. Sans assurer que sa profession en a été la perte, Didier sait qu’elle a pu jeter de l’huile sur le feu de son mariage.

À présent, sa nouvelle femme est en accord avec son mode de vie. N’ayant connu que ça de lui, elle ne lui en tient pas rigueur. Il peut donc aspirer à prospérer dans sa carrière mais aussi dans sa vie privée.

À lire aussi

Journée type du détective privé : en voiture

La journée classique de Didier peut commencer tôt, aux aurores. Il récolte au préalable toutes les informations qu’il peut trouver sur internet et ailleurs. Armé de sa voiture et de sa caméra, Didier se met alors en position pour surveiller sa cible. L’attente commence.

Il peut également avoir des horaires de bureau selon la personne qu’il est chargé de suivre. A ses débuts, Didier a connu des horaires plus pénibles, devant parfois veiller jusqu’à deux heures du matin. Mais ce n'est plus trop le cas aujourd'hui.

Lorsqu’il est en planque, sa Volkswagen devient sa meilleure amie. “Elle devient un peu mon bureau”, explique-t-il. Il va alors surveiller les entrées et sorties de sa cible, prendre des photos de celle-ci ou de nouveaux arrivants devant le bâtiment qu’il surveille afin de pouvoir ensuite enquêter sur leur profil et leur place dans la vie de sa cible. Il photographie parfois des plaques d’immatriculation pour observer la récurrence de la présence de certains véhicules. Il peut aller jusqu’à les suivre pour tenter de savoir si la cible fréquente les propriétaires de ces voitures.

Pour triompher de l’ennui qui peut l’assaillir lors de ses planques, le détective privé dispose de nombreux passe-temps. Passant des podcasts sur l’histoire ou des parties d’échecs sur son téléphone au peaufinage des dossiers sur son ordinateur portable, Didier ne cède jamais à la lassitude. Mais rien n’y fait, les journées sont longues. “Parfois, j’ai l’impression de n’avoir rien fait, comme si j’avais roulé pendant 10 à 12 heures pour rien”, confie-t-il face aux missions peu fructueuses. “C’est comme rester dans une cage. Heureusement que j’ai arrêté la clope, l’odeur en voiture est terrible.”

Photo d’illustration d'un détective privé. ©Benoit Vanzeveren

À l’ordre du jour: opération jalousie

Dans le cadre de notre rencontre, Didier nous emmène dans une "mission particulière". Son client, un homme “jaloux et possessif”, fait suivre son ex-femme, avec qui la procédure de divorce est en cours. Séparé depuis deux mois, le client suspecte sa femme d’avoir refait sa vie avec un autre homme, avec qui l’histoire aurait commencé bien avant que la leur ne se termine. Son portefeuille fait les frais de sa paranoïa. En effet, le prix est fixé à 70 euros de l’heure. Selon les calculs de Didier, cela revient approximativement à 1.500 euros la mission, avec en moyenne trois jours de surveillance par semaine. Celle-ci se termine parfois parce que le client n’a plus les moyens de poursuivre la filature.

Dans le cas présent, Didier a l’impression de griller des “munitions”: la surveillance est vaine, la femme semble vivre seule avec ses enfants. C’est déjà la cinquième fois qu’il la piste. Les quatre filatures précédentes se sont soldées par des heures vainement passées sur le siège conducteur en cuir de sa voiture. Mais pour son client, têtu et persuadé qu'il finira par avoir raison, Didier persévère. “Il est atteint”, déplore toutefois le détective.

Devant l’arrêt de tram, armé de son sac à dos contenant son appareil photo, le détective privé attend que la jeune femme sorte de son bureau. Selon son client, elle doit sortir à quinze heures. Il est arrivé à quatorze heures par sécurité mais le temps passe et la cible n’a toujours pas mis un pied dehors. “J’ai peur de perdre mon temps”, confie-t-il. “Ce même jour la semaine passée, j’ai attendu jusqu’à dix-huit heures qu’elle sorte mais je ne l’ai jamais vue.”

Didier se repose uniquement sur les informations données par son client: le lundi, sortie de bureau à dix-sept heures ; le mardi et le jeudi à quinze heures ; le mercredi à seize heures et le vendredi à quinze heures. Parfois, ne voyant pas sa cible sortir, Didier compose le numéro du bureau où elle travaille pour vérifier qu’elle est toujours sur place, prétendant être un client ou chercher conseil.

À lire aussi

Ce jour-là, il n’aura pas besoin de passer de coup de fil. À 15h25, la jeune femme sort subitement des bureaux. La filature commence. Tandis que Didier suit sa cible, nous le suivons, restant prudemment à quelques mètres de lui. Notre détective se fond dans la masse, c’est un simple passant battant tranquillement le pavé, semblant insignifiant. Aux yeux de la cible, il est invisible. Soudain, la jeune femme freine: elle s’apprête à monter dans le tram qui arrive lentement à l’arrêt. Didier nous intime d’un signe de tête de continuer à marcher. Il monte dans le tram, comme une ombre se confondant parmi les autres.

À présent, nous communiquons par SMS. Il nous notifie l’arrêt auquel il sort, puis la rue empruntée. “Inside Delhaize”, écrit-il pour signifier la présence de la jeune femme dans le supermarché. Il nous demande de l’attendre à proximité du domicile de la cible, dans une petite laverie.

À son arrivée, nous sommes bouche bée. Ce n’est pas la même personne que nous avons quittée à l’arrêt de tram. Notre détective s’est changé de la tête aux pieds et est devenu méconnaissable en quelques instants. La surprise passée, nous nous rendons dans sa voiture, où l’essentiel de la surveillance se passe. Confortablement installés face à l’entrée du bâtiment où vit la jeune femme, nous attendons. Mais rien ne se passe, le temps se fige. Le linge pendu au fil de la terrasse de la cible ondule calmement au rythme du vent.

Les aléas du métier de détective privé : l’argent

Ce jour-là, Didier rentre une nouvelle fois bredouille. La jeune femme ne quitte plus son appartement de la soirée, s’occupant probablement de ses enfants. Il contacte le client, qui lui demande quand même de retourner surveiller son ex-femme le lendemain, sans grande conviction. Le lendemain se soldera également par un échec.

Vient alors un autre problème : le paiement. Didier contacte son client, qui prétexte une excuse pour ne pas le payer immédiatement. Heureusement pour le détective, la majorité de ses journées ont déjà été payées, mis à part la dernière. Mais Didier a peu d’espoir de voir la couleur de cet argent. “Il est déjà malheureux et tourmenté, je ne vais pas lui courir après”, soupire-t-il, conciliant.

Ce n’est ni le premier ni le dernier à s’en aller par la petite porte, sans faire de bruit, en ne rémunérant pas le détective. Didier tente pourtant de se prémunir des resquilleurs. Il demande à être payé avant sa mission. Mais “certains tentent de faire traîner, parfois pendant des mois”, explique-t-il. Il existe également des moyens pour contourner ces absences de paiements, moyens auxquels Didier n’aime pas avoir recours. “Je peux dire 'je vais trouver la nana que tu m’as demandé de suivre et je vais tout lui dire' mais j’évite autant que possible”, admet-il, pensant n’avoir utilisé cette méthode qu’une seule fois.

Parfois, c’est l’amertume des clients qui s’exprime à travers cette absence de paiements. “Ils espèrent toujours des réponses à leurs questions”, déclare Didier. Mais d’après son expérience, neuf suspicions sur dix sont fondées.

Quelle clientèle? Une différence entre hommes et femmes...

”Il n’y a pas de profil type de client”, explique Didier. Selon lui, leur seul point commun est “leur besoin de compléter les pièces du puzzle”, une soif intangible de vérité, une frustration, un tourment invivable qui les pousse à dépenser une somme considérable pour obtenir des réponses. Il y a souvent à l'origine un problème de confiance, au sein d’un couple, d’une entreprise, suite à un divorce... Mais tout est possible. “J’ai déjà eu un étudiant de vingt ans, des gens de quarante ans, une femme de cent ans qui voulait retrouver un ancien amour”, raconte-t-il.

L’argent n’est pas un frein. “Je peux avoir des clients aisés comme je peux avoir des chômeurs”, déclare Didier. De plus, selon le détective, 5% des clients reviennent souvent plus tard pour avoir de nouvelles réponses.

Didier pointe par contre une différence significative entre les motivations des hommes et des femmes. D’après son vécu, un homme arrive plus souvent déprimé, triste, dépité et va alors faire suivre sa femme ou ex-femme pour savoir s’il a été trompé. De son côté, la femme va être plus en colère mais également plus pragmatique. Elle va essayer d’obtenir des informations qui pourraient améliorer sa sécurité financière, par exemple pour une augmentation de sa pension alimentaire. Plus souvent que l’homme, elle sait déjà ce qui se passe et veut simplement des preuves qui pourraient jouer en sa faveur lors d’un procès.

Bien qu’affectées par la situation, les femmes seront donc guidées par leur avenir et leur sécurité à l’opposé des hommes qui seront guidés par leurs émotions et leur peine.