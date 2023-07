50 % des habitants de Belgique se considéreraient comme catholiques

Pour réaliser cette estimation, le sociologue a croisé deux études européennes récentes : l’European Social Survey Round 10 (ESS Round 10) qui date de 2022, et le rapport PEW Being Christian in Western Europe de 2018. Il ressort de ce dernier rapport que 56 % des Belges se déclareraient “chrétiens”, et que 10 % des habitants du pays se déclareraient “chrétiens pratiquants” (c’est-à-dire allant à un culte au moins une fois par mois). À leurs côtés, 38 % des Belges se déclareraient non affilés à une religion, et environ 7 % seraient attachés à une autre religion.

Si l’on rapporte le nombre de chrétiens belges repris dans le rapport PEW au nombre réel de résidents enregistrés en Belgique au premier janvier 2022, 6 487 044 Belges professeraient le christianisme.

Près de 9 % des Belges seraient pratiquants

En croisant ces données avec celles de l’ESS Round 10, Wim Vandewiele évalue à 1 034 799 le nombre de Belges qui pratiqueraient une fois par mois le culte catholique romain. “En d’autres termes, note le sociologue, 8,93 % de tous les Belges assisteraient à un culte catholique romain une fois par mois”, alors que les Belges se déclarant catholiques (pratiquants ou non) formeraient 50,02 % de la population totale du pays.

À titre de comparaison, 52 % des Belges confessaient le catholicisme en 2018 (selon des chiffres déjà obtenus par Wim Vandewiele), et 58 % en 2012 (selon des chiffres de la Commission européenne).

Ces estimations, qui peuvent apparaître élevées à première vue, seront publiées dans le prochain rapport annuel de l’Église en Belgique de cet automne. À titre de comparaison toujours, ce même rapport estimait que 238 000 résidents belges avaient participé à la messe le troisième dimanche d’octobre 2018 (et 508 000 à Noël).