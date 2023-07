Le roi Albert reste à l'hôpital pendant encore plusieurs jours

"Le rétablissement se passe bien", indique un porte-parole du Palais. "Mais en concertation avec les médecins, il a été décidé de ne pas prendre de risques et de prolonger l'hospitalisation. L'état de santé du roi Albert, 89 ans, ne s'est donc pas détérioré, mais il a besoin de suffisamment de temps et de repos pour se rétablir, semble-t-il encore. On ne sait pas encore quand Albert pourra quitter l'hôpital.

Albert est le sixième roi des Belges et est resté sur le trône pendant un peu moins de 20 ans. En 2013, il a passé le flambeau à son fils Philippe. Ces dernières années, Albert a souffert de plusieurs problèmes de santé. Il est par exemple cardiaque et a dû subir l'ablation d'une tumeur cutanée à la tête en 2014.