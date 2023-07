Météo : Un ciel instable pour quelques jours encore

Ce soir et durant la nuit, les ouvertures deviendront plus larges sauf sur le nord­-ouest du pays, où les champs nuageux seront de plus en plus nombreux et pourraient donner lieu à quelques averses, notamment à la Côte et le long de la frontière néerlandaise.

Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les minima seront compris entre 8°C en Ardenne et 16°C dans la région côtière. Le vent d'ouest à sud­-ouest deviendra assez fort à fort à la Côte (avec des rafales jusqu'à 60 ou 70 km/h); il restera modéré dans l'intérieur des terres et deviendra faible en Lorraine belge.

Mardi à l'aube, le soleil sera encore généreux sur de nombreuses régions. Par la suite, des éclaircies se partageront le ciel avec des périodes très nuageuses. Ces dernières s'accompagneront de quelques averses et un coup de tonnerre pourra éventuellement se manifester.

Le vent sera sensible, modéré et au littoral assez fort, de sud­-ouest tournant vers l'ouest­-sud­-ouest, avec des rafales proches de 50 km/h. Maxima de 19 à 23°C.

Mercredi aussi, la journée commencera avec de larges éclaircies. Par la suite, des nuages cumuliformes se développeront et pourront par endroits évoluer jusqu'à l'averse. Un coup de tonnerre n'est pas exclu.