Les 80 demandeurs de protection internationale qui occupent un bâtiment de la rue de la Loi doivent être nourris, vêtus et soignés par l’État

Des négociations en vue d’obtenir le relogement de ces personnes dans des conditions conformes à la loi ont échoué. Des organisations de la société civile francophone et néerlandophone, dont la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et étrangers (Ciré), la Ligue des droits humains, Médecins sans frontières et Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ont donc intenté une procédure contre Fedasil et contre l’État belge. Dans une ordonnance notifiée mardi à leurs avocats, le tribunal du travail a décidé de condamner solidairement Fedasil et l’État belge à “assurer […] la mise à disposition quotidienne et effective de douches à proximité des locaux de la rue de Loi, […], la distribution de couvertures, draps et matelas” ainsi que “la délivrance quotidienne de trois repas par jour”. Le tribunal les oblige aussi à assurer une assistance médicale “urgente” ainsi qu’une prise en charge médicale urgente des intéressés “présentant des indices de gale, des souffrances physiques ou/et psychiques”.

”La détresse des demandeurs de protection internationale”

En cas de non-exécution de cette injonction précise dans les trois jours qui suivent la signification de la présente ordonnance, l’État et Fedasil devront payer une astreinte supplémentaire de 100 € par jour et par requérant.

Pour le tribunal du travail, cette demande collective révèle “la détresse des demandeurs de protection internationale qui sont prêts à vivre dans des conditions non conformes aux normes prévues par la loi de manière provisoire dès lors que cela leur évite de rester pendant des semaines voire des mois encore à la rue”.

Des mesures ont été mises en place en raison de la saturation du réseau “mais de manière manifestement insuffisante”, souligne le tribunal du travail. Les défaillances au niveau de l’hébergement ne peuvent conduire l’État belge à déléguer à des structures bénévoles et à des organisations humanitaires aux moyens limités leurs autres obligations dans le cadre de l’aide matérielle prévue par la loi accueil.

Le principe de force majeure n’a pas été retenu

Les plaidoiries des associations reposaient sur la responsabilité pour faute régulière et l’obligation pour la Belgique d’accueillir les demandeurs d’asile. L’État belge et Fedasil ont eux invoqué le principe de force majeure pour soutenir qu’ils ne peuvent pas remplir cette obligation, en raison d’un afflux important, des difficultés à ouvrir de nouveaux centres d’accueil et de la guerre en Ukraine.

Le tribunal ne les a pas suivis. La prétendue saturation du réseau accueil (invoquée comme motif pour ne pas respecter, depuis près de deux ans, le droit à l’accueil des demandeurs d’asile) n’exonère pas Fedasil et l’État belge de leurs autres obligations à l’égard des demandeurs d’asile : les nourrir, les vêtir et les soigner, indiquent les associations. Les occupants du lieu baptisé “Toc toc Nicole” espèrent que la décision du tribunal du travail sera respectée.