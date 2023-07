Météo : à quoi s'attendre ce jeudi

Ce jeudi soir, le ciel se dégagera sur l'ensemble du territoire, et la nuit se déroulera sous un ciel souvent serein avec des minima de 9 à 15 degrés. Dans certaines vallées ardennaises, les températures pourront redescendre jusqu'à 2 degrés. Vendredi, le temps restera sec avec beaucoup de soleil mais aussi quelques nuages moyens. Il fera nettement plus chaud avec des maxima de 24 degrés en Hautes Fagnes à 29 ou 30 degrés en plaine et probablement aussi à la mer. Ce week-end, le temps sera chaud mais aussi graduellement orageux.