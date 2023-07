"La majorité des gens aime quand les jeunes appartenant aux minorités ethno-raciales restent enfermés dans leurs quartiers"

Comment expliquer ces comportements déviants ?

D'abord, nous vivons dans des environnements très ségrégués socio-économiquement, avec des populations et des styles de vie différents. Ces jeunes ne communiquent pas de la même manière que la majorité : ils adoptent un style de présentation de soi différent, ils formulent certaines demandes à leur façon... Ensuite, ils mettent en avant une culture de l'adversité : la majorité fixe les règles de conduite, et la minorité, même si elle sait ce qu'on attend d'elle, va faire exactement l'inverse. Pour marquer son existence. Cette culture est liée à l'expérience de l'exclusion, et elle explique une partie du comportement de ces jeunes.

C'est donc notamment parce qu'ils se sentent exclus que certains jeunes frappent et cassent ?

Ce qu'on cherche dans la société, c'est être reconnu. Norbert Elias, dans un livre de 1965, explique qu'il y a deux manières de l'être : dans l'amour ou dans la haine. Et si on n'est pas reconnu dans l'amour, alors on est reconnu dans la haine. Puisqu'ils sont exclus, ils entretiennent la culture de l'adversité et dérogent aux codes établis. Ils se disent : "Je vais tellement mettre le bordel que vous allez me reconnaître. Sinon, vous m'ignorez, vous êtes indifférents à moi". Ce n'est pas parce que les exclus se trouvent dans une position de dominés qu'ils vont toujours se soumettre. Ceci, le groupe majoritaire ne le comprend pas. Mais il est certain que de tels comportements peuvent paraître contre-productifs, illogiques…

Le sentiment d'exclusion est-il légitime ?

Oui, la majorité aime quand ces jeunes qui viennent des ghettos urbains ne bougent pas, quand ils restent dans leurs quartiers, là où ils sont enfermés. Ce qui dérange, c'est leur mobilité. Le sentiment est le suivant : "Ce n'est pas normal qu'ils se trouvent là, cela crée un désordre".

L'effet de groupe a-t-il un impact important sur les comportements de ces jeunes ?

Je ne suis pas psychologue social, mais il est clair que l'effet de mimétisme joue un rôle. Plus la densité du groupe est forte, plus la réaction est grande. On voit aussi l'impact de tels comportements sur les réseaux sociaux : quand le contenu est dégradant et qu'il fait rire, la vidéo est davantage recherchée et cela accentue l'exagération. C'est un effet d'escalade.

L'intervention de la police n'arrange pas toujours la situation...

La présence policière risque de ne pas calmer les choses et même de les envenimer. Ces jeunes considèrent que, dans les litiges, la police n'est de toute façon pas de leur côté et donc qu'elle ne joue pas son rôle d'arbitre. Puisque le contentieux entre les jeunes et la police est vécu au quotidien, ça ne fait que renforcer l'adversité.

Que recouvre précisément le terme "jeunes Bruxellois" évoqué par les médias flamands et repris par les médias francophones ?

C'est un euphémisme, comme quand on dit les "jeunes de banlieue" en France. On utilise un terme spatial apparaissant comme neutre pour ne pas utiliser un terme qui puisse être stigmatisant ou discriminatoire. Ce sont en réalité des Belges appartenant aux minorités ethno-raciales.

Une femme a été traitée de 'salope' parce qu’elle se baignait seins nus au domaine récréatif gantois de Blaarmeersen. Les valeurs d’ouverture, de progressisme ne sont-elles pas partagées ?

Dans ce cas-ci, c'est du machisme et du sexisme. Dans les rapports homme-femme, on constate encore, dans certains milieux, de très fortes différenciations des rôles et attitudes attendus selon le genre. Et le conservatisme des codes genrés de certaines minorités peut être exprimé de façon beaucoup plus forte et, parfois, insultante.

Les études montrent-elles que ces jeunes sont moins soumis au contrôle parental ?

L'argument que les parents ne tiennent pas leurs enfants est utilisé depuis longtemps à l'égard des groupes minorisés, indépendamment de l'origine des personnes. Est-ce vrai ou pas ? Les parents eux-mêmes sont dépassés, désemparés et ils se demandent ce qu'ils peuvent faire avec leurs jeunes, mais le phénomène touche essentiellement les garçons, qui sont dans une affirmation viriliste. Dans la socialisation, les parents ou l'école jouent un rôle important, mais les réseaux sociaux et les groupes de pairs sont de plus en plus puissants. Et cela rend les choses beaucoup plus compliquées.

La violence fait-elle partie des codes d'une partie de cette jeunesse ?

La violence fait partie de l'ensemble des relations sociales, elle est présente partout, elle semble plus normale que par le passé. Les enseignants sont insultés par les parents, les médecin sont insultés par les patients, les vendeurs sont insultés par les clients... On est dans un changement des relations à la violence : elle était surtout collective et organisée, elle est devenue interpersonnelle et généralisée. On utilise la violence aujourd'hui pour régler une simple relation insatisfaisante pour une des parties. La pacification de l'espace public s'érode.

Existe-t-il un malaise social en Belgique ?

Le malaise existe depuis toujours. Aujourd'hui, il s'explique par l’exacerbation pour certaines populations de leur précarité et l’absence d’amélioration. Le malaise est plus grand désormais parce qu'on se retrouve toujours plus dans une société des individus, et moins dans une société de groupes. On est dans une logique permanente d'individus contre individus qui concourt à accroître le recours à des formes de violence verbale, gestuelle ou physique. Tout ça est lié à la perte du poids intégrateur des institutions : la justice, la police, l'école, les médias…

Vu les débordements en France liés à la mort de Nahel, a-t-on mieux réussi l'intégration et la mixité que nos voisins ?

La France est un cas désespéré. La représentation des groupes minorisés en Belgique est plus diversifiée qu'en France : il y a plus de figures de réussite, il y a plus de mobilité sociale ascendante. Et puis, malgré tout, l'effet de ségrégation raciale qui existe chez nous n'a pas l'intensité et la densité qu'on connait en France. Chez nos voisins, l'organisation de la police permet de comprendre pourquoi les luttes entre policiers et jeunes sont plus fréquentes et finissent en émeutes. Les polices décentralisées, comme il en existe en Belgique, permettent un contact plus fort avec les populations. En France, la dimension verticale de l'organisation crée une rupture totale : jeunes et policiers ne se connaissent pas et les violences policières non sanctionnées n’améliorent pas la situation.