Les activistes se sont enchaînés aux machines et résident sur le site sous tente et régissent la vie ensemble aussi bien que possible.

[Les militants de Code Rouge continuent de bloquer la construction de la future cenrale au gaz d'Engie à Flémalle: "Du côté politique, c'est le vide"]

On apprenait pourtant que jeudi, Engie a fait planer la menace d'amendes de plusieurs milliers d'euros de pénalité et d'expulsion sur plusieurs militants. Mais, ces militants étant masqués, la menace n'a pas pu être mise à exécution.

Cependant, après plus de 80 heures d'occupation, les militants mettent fin au blocage du chantier à 14 heures. Une manifestation de soutien est néanmoins organisée au même moment à Engis.