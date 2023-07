Météo : un samedi baigné de soleil avant des averses orageuses

Dimanche matin, le temps sera encore généralement sec et souvent même ensoleillé. Mais l'atmosphère deviendra instable durant l'après-midi, avec des averses, localement orageuses, qui remonteront depuis la France. Par endroits, ces averses seront intenses et conduiront à d'abondantes précipitations en peu de temps avec un risque de grêle et de rafales de vent.

Les maxima seront proches de 23°C à la mer, 27°C dans le centre et 29 ou 30°C dans le nord-est. Le vent sera le plus souvent faible sans direction privilégiée. À la mer, il sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.