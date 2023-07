En 2022, 40.543 parents ont demandé une place en crèche en Flandre et à Bruxelles. Pour 15 238 d'entre eux, soit 37 %, il n'y a pas eu de proposition de garde. C'est ce que révèlent les chiffres des guichets locaux, une plate-forme municipale qui enregistre les demandes de garde d'enfants.

Il existe toutefois des différences entre les provinces, indique De Tijd. C'est dans le Limbourg et en Flandre orientale que la pénurie est la plus importante. Dans ces deux provinces, plus de 41 % des demandes n'ont pas trouvé de solution. En Flandre occidentale, à Anvers et dans le Brabant flamand, ce chiffre est de 35 % et à Bruxelles de 38 %.

Toutes les demandes ne concernent pas une prise en charge à temps plein. Certains parents recherchent une prise en charge d'une journée ou de plusieurs jours. Le nombre de places d'accueil manquantes est donc inférieur à 15.238.