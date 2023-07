Le Diable rouge Thomas Meunier crée la polémique après ses propos sur la loi transgenre : “Le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse”

Il récolte une salve de critiques sur son compte Twitter, le footballeur international belge Thomas Meunier. La raison ? En partageant un article de la RTBF sur la loi transgenre, où on peut y lire qu’il sera bientôt possible de changer plusieurs fois de sexe et de prénom, le joueur de Dortmund écrit que “le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse”. Une phrase qui a le don d’irriter.