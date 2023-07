Annulation des Ardentes dimanche: "Un radar utilisé pour estimer la taille des grêlons et l’intensité des orages en temps réel était en panne"

D’abord incrédules, les festivaliers n’ont pas pu cacher leur déception, d’autant plus que les quelques nuages visibles dans le ciel n’auront finalement pas apporté les violents orages annoncés.

Des autorités trop prudentes?

Mais alors, la décision d’annuler les concerts du dimanche était-elle vraiment justifiée ? Les autorités ont-elles été trop prudentes ? Pour Willy Demeyer (PS), le bourgmestre de Liège, “la décision s’imposait”. L’avertissement de l’IRM, qui prévoyait des orages accompagnés de cumuls de pluie de 20 à 40 litres par mètre carré par heure, des grêlons pouvant atteindre 4 à 5 centimètres de diamètre, et des vents pouvant atteindre 90 kilomètres par heure, ne lui a pas vraiment laissé le choix, indique-t-il. “Imaginez un mouvement de panique dans une foule de milliers de personnes, le mobilier du camping qui s’envole et blesse des gens. Si je ne tiens pas compte de l’alerte et qu’il y a des morts ou des blessés, c’est ma responsabilité, pénale, civile et morale, qui est engagée”. Willy Demeyer dit comprendre la tristesse des festivaliers mais estime qu’il n’avait aucune marge d’interprétation possible étant donné les informations en sa possession.

"Le risque justifiait le passage en code orange"

Du côté de l’IRM, on maintient que les risques mentionnés dans l’avertissement étaient bien réels. “Le dimanche matin, les modèles confirmaient la possibilité de voir tomber localement de gros grêlons. Le risque justifiait le passage en code orange”, se défend David Dehenauw, météorologue à l’IRM.

Il reconnaît néanmoins qu’un radar habituellement utilisé pour estimer la taille des grêlons et l’intensité des orages en temps réel était en panne ce jour-là. “Rien ne garantit qu’on serait restés en code jaune si le radar avait été fonctionnel, mais ça a joué dans la décision, parce qu’on n’avait pas la possibilité d’adapter notre alerte en temps réel”.

"Prévenir deux heures avant, c'est trop tard"

Le météorologue souligne tout de même que dans 80 % des cas, les alertes émises par l’IRM sont justifiées. Les 20 % restants sont des fausses alertes ou une sous-estimation de la menace. “Nous sommes assez sévères dans nos critères, et ici, 65 % à 70 % d’entre eux étaient remplis. On était à la limite entre le code jaune et orange”, explique encore David Dehenauw. Les Pays-Bas et la France étant déjà en alerte orange pour les régions proches de la Belgique, l’IRM a estimé logique, étant donné la menace, de s’aligner sur eux.

Avec quel degré de certitude ? Pour Xavier Fettweis, climatologue à l’ULiège, c’est très difficile à déterminer. “Les modèles peuvent nous dire que le risque d’orage est élevé, mais sans pouvoir précisément le placer dans le temps et dans l’espace. C’est seulement quand il arrive qu’on sait précisément quel sera son chemin”. Attendre, c’est prendre le risque de ne pas pouvoir évacuer à temps. “Après le drame du Pukkelpop en 2011, les services de météo avaient été pointés du doigt. Depuis, ils sont très prudents. Prévenir deux heures avant, c’est trop tard”.

